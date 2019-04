Saúl Craviotto, abanderat d'Espanya a Tòquio 2020

El president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, ha confirmat aquest dijous que el piragüista Saúl Craviotto, si es classifica, serà l'abanderat d'Espanya en la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics de Tòquio 2020, ja que el COE ha una norma que exigeix donar aquest honor a l'esportista més llorejat i "no hi ha ningú que tingui dos ors, una plata i un bronze".





MÉS INFORMACIÓ CaixaBank es converteix en el nou patrocinador dels esportistes paralímpics espanyols





"Fins als Jocs d'Atenes els abanderats es triaven per diferents qüestions i van ser tots grandíssims abanderats. Després hi va haver gran debat i la Junta de Federacions Olímpiques va determinar una norma. El criteri és qui tingui més medalles d'or, en cas d'empat de plata, després de bronze i finalment nombre de participacions olímpiques", va explicar Blanco en els Esmorzars Esportius d'Europa Press, patrocinats per Liberbank, Loteries i Apostes de l'Estat (LAE) i Repsol.





"Quan tinguem tot l'equip olímpic no caldrà pensar, només mirar qui té més medalles", va afegir el president del COE, recordant que "si Saúl va als Jocs de Tòquio", una cosa que ell desitja "fermament", no hi ha cap un altre esportista espanyol que tingui "dos ors, una plata i un bronze".





"Aquesta és la norma i està acceptada per tots els esportistes. Flac favor ens faríem si posem al més famós en comptes de a qui té més mèrits", ha advertit, subratllant que "els Jocs són l'únic moment en què tots els esportistes són iguals", un esdeveniment on" els més famosos conviuen amb altres que no tenen tanta popularitat". "El lògic és pensar en els que millors resultats olímpics tenen", ha conclòs.





Craviotto, de 34 anys, ja ha confirmat la seva intenció d'anar a per un tercer or olímpic a Tòquio. El lleidatà va guanyar sengles ors en Pequín'08 i Río'16, al que suma una plata en Londres'12 i un bronze en Río'16. Per la seva banda, la nedadora Mireia Belmonte, que havia mostrat la seva il·lusió per ser capdavantera, també té quatre medalles olímpiques, però en el seu cas són un or, dues plates i un bronze. Qui finalment port la bandera espanyola a la capital nipona succeirà al tennista Rafa Nadal, que va tenir aquest honor a Río de Janeiro.