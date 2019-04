L'Ajax ha tornat a brillar en la Lliga de Campions aquest dimecres malgrat l'empat (1-1) davant la Juventus de Cristiano Ronaldo, qui ha sabut treure profit de les poques oportunitats que han tingut els italians després de patir el domini dels locals en el duel d'anada de quarts de final que s'ha celebrat al Johan Cruyff Arena.









El quadre holandès, que vol tornar a jugar les semifinals de la Champions 22 anys després, s'ha imposat a una Juventus que ha patit com ho va fer el Reial Madrid. No obstant això, el botxí dels blancs no ha tingut la mateixa profunditat que en la ronda anterior per confirmar el seu gran partit en el marcador.





El campió italià torna beneficiat a casa després d'un partit en què amb prou feines ha generat perill, tancat al seu camp i, durant gran part del partit, desbordat per tots els fronts. Cristiano Ronaldo, artífex de la remuntada davant l'Atlètic, ha tornat després de la lesió amb el 0-1 en el límit del descans.





L'Ajax s'ha rebel·lat un altre cop contra els grans favorits. La mescla de desimboltura i qualitat del quadre d'Erik ten Hag ha emmanillat el campió italià, però la Juventus s'ha conformat amb el gol fora de casa per pensar en la tornada a Torí, on confia que la seva graderia rebaixi l'eufòria dels holandesos.