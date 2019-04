La Fiscalia General de l'Estat ha anunciat aquest dijous que recorrerà la decisió del jutge instructor de inhibir-se en favor d'un jutjat específic de Violència sobre la Dona davant el cas de María José Carrasco, dona afectada d'esclerosi múltiple en fase terminal a la qual el seu marit va ajudar a llevar-se la vida. La Fiscalia entén que aquest no és un cas de violència de gènere perquè no hi ha un context de "dominació i discriminació" de l'home sobre la dona.









Així ho ha avançat la fiscal de Sala de Violència sobre la Dona, Pilar Martín Nájera, en una compareixença convocada després de conèixer-se la decisió de la jutge titular del Jutjat d'Instrucció número 25 de Madrid, de derivar-lo a un de violència contra la dona.





"No compartim ni la decisió ni els arguments en què s'ha basat el jutjat per acordar la inhibició", ha declarat Martín Nájera, que ha dit que, segons el parer de la Fiscalia, en el cas de mort de Carrasco "des del prevalguin moment ja concorren circumstàncies i elements" que "exclouen i eliminen" la violència de gènere.





Nájera ha incidit que la legislació i la doctrina del Tribunal Suprem és "clara" i perquè es jutgi com un cas de violència de gènere ha d'haver un context de "discriminació i dominació" de l'home sobre la dona. Tot i això, segons ha recordat, la mateixa Carrasco va demanar de manera "lliure i voluntària" acabar amb el seu patiment, cosa que finalment va executar la seva parella.





Per a la fiscal, el jutge d'instrucció que s'ha inhibit fa una "interpretació esbiaixada" de la doctrina del TS ja que va justificar la derivació del cas a un jutjat específic de Violència sobre la Dona d'acord a l'última doctrina marcada per l'alt tribunal.





El que les sentències del TS marquen, segons ha postil·lat Martín Nájera, és que no es considera violència sobre la dona de "manera automàtica" quan la víctima és dona, sinó que "cal que es doni el substrat o context de discriminació, situació de desigualtat i dominació de l'home sobre la dona".





"No és un acte de violència de gènere i per això vam recórrer", ha incidit Nájera, que considera que la valoració "esbiaixada" de les sentències del Suprem s'ha de "possiblement" al fet que no és un jutge especialitzat. "Per apreciar que hi ha un delicte de violència sobre la dona no és necessari un element subjectiu un mòbil d'humiliació, però no n'hi ha prou simplement la relació entre home o dona, sinó que cal que aquesta relació sigui d'abús, discriminació o dominació i jo crec que aquest matís és el que no ha atès el jutge d'instrucció", ha recalcat.





En aquest sentit, ha afirmat que també la Llei Orgànica 1/2004 de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere és "claríssima", al "igual" que la doctrina del Suprem, "dient que no és la relació o la diferència de sexes sinó precisament aquesta situació de dominació que existeix en la relació". "Crec que és clar que no es necessita cap reforma legal", sosté.





Després de la derivació del cas a un jutjat de violència sobre la dona, ara aquest ha de decidir si accepta o no la instrucció del cas de María José Carrasco. En el cas que la rebutgi, sorgeix una qüestió de competències que ha de resoldre un òrgan superior, és a dir, l'Audiència Provincial, segons ha explicat Martín Nájera.





En aquest cas, la Fiscalia va recórrer la inhibició abans que hagi arribat al jutjat de violència sobre la dona, de manera que si el jutge d'instrucció "no revoca la seva pròpia decisió", serà l'Audiència la que resolgui el recurs plantejat per la Fiscalia.





Preguntada per la possibilitat que el jutjat de violència sobre la dona accepti quedar-se amb el cas de María José Carrasco i decideixi arxivar-lo, Martín Nájera no ho ha descartat, al·legant que això mateix podria succeir si es queda en mans d'un jutjat d'instrucció.





D'altra banda, des de l'Observatori de la violència de gènere del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) no han volgut pronunciar-se sobre la decisió del jutge d'instrucció "per respecte a la independència judicial", almenys fins que hi hagi una decisió del jutjat de violència sobre la Dona a què s'ha derivat el cas de Carrasco.





DONES JUEZAS VEU "POSITIU" EL RECURS





Per la seva banda, la sòcia fundadora de l'Associació de Dones Jutgesses, Carla Vallejo, ha afirmat que "tècnicament" d'acord a una "aplicació automàtica" i "rigorista" de la llei, aquest cas pot ser competència del jutjat de violència sobre la dona.





No obstant, ha subratllat que en aquest cas "no hi ha dubte" que no hi havia "cap acció intencional de danyar o perjudicar" a la dona ni cap "expressió d'una situació de dominació masclista".





"No està ni en l'esperit ni en la interpretació autèntica de les normes de violència de gènere que un cas com aquest es en judici com a cas de violència de gènere", ha defensat, recalcant que és una qüestió d'aplicació de perspectiva de gènere. En aquesta línia, ha valorat "positivament" el recurs presentat per la Fiscalia.





Segons la seva opinió, aquí el debat és si aquest acte de suïcidi assistit ha de ser penat o no. En aquest sentit, ha advocat per reformes legals que treguin del Codi Penal "suposats tan sagnants" com el de Maria José Carrasco.





En qualsevol cas, ha aclarit que, de cara al tractament processal del marit de María José Carrasco, serà "exactament el mateix" en un o altre jutjat, o bé si s'encarrega l'Audiència Provincial. "Processalment no afecta. No es preveu cap agreujant addicional pel fet que el porti un jutjat de violència sobre la dona", ha postil·lat, per després incidir que que el fet que la instrucció el porti un tribunal o un altre és "simbòlic més que real".





DONES JURISTES THEMIS: "NO TÉ CONSEQÜÈNCIES"





En aquesta mateixa línia s'ha pronunciat la presidenta de l'Associació de Dones Juristes Themis, Àngels Jaume de Pablo, que ha assegurat que la derivació del cas a un jutjat de violència contra la dona "no té conseqüències materials, ni d'empitjorar els drets del acusat, ni una exigència de responsabilitats més greus" per al marit de Carrasco.





Per Àngels Jaume, aquest home "el que ha fet és ajudar a ben morir la seva dona". "Si jo fos aquest senyor em seria igual estar imputat en un jutjat d'instrucció o en un d'específic", ha subratllat, posant l'accent en que l'acusat no tindrà "menys garanties". Segons l'opinió de l'advocada, la qüestió clau en aquest cas és la manca d'una regulació amb "les suficients garanties el dret a una mort digna".





Ángel Hernández, marit de María José Carrasco, ha reconegut els fets i, en el marc de la investigació per un delicte d'auxili o cooperació al suïcidi, va ser arrestat. Posteriorment, va passar a disposició de la jutge que estava de guàrdia, la magistrada titular del Jutjat d'Instrucció número 36 de Madrid qui va acordar la seva posada en llibertat sense mesures cautelars.