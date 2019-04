Set companyies o unions temporals d'empreses (UTE) s'han presentat a la licitació del contracte de neteja i recollida de residus de Barcelona, ha informat l'Ajuntament aquest dijous, després d'obrir les pliques per al nou contracte.





Ha destacat que es tracta d'un "fet inèdit" perquè mai abans s'havien presentat tantes empreses, alguna cosa incentivat pel fet que no fos obligat presentar-se als quatre lots del contracte --com en l'anterior licitació--, sinó a un mínim de dos.





També ha afavorit la concurrència i s'ha incrementat la competència el fet que cada licitador pugui ser adjudicatari d'un sol lot, ha sostingut l'Ajuntament, que ha detallat que els equips tècnics avaluaran a partir d'ara les ofertes.





En concret, són Cespa, Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares; Corporación CLD, Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos; FCC Medio Ambiente; Urbaser; la Ute Ascan Servicios Urbanos-Construcciones Rubau; Valoriza Servicios Medioambientales, i la Ute OHL Servicios Ingesan-José Antonio Romero Polo, Sau-Acciona Servicios Urbanos.





307 MILIONS ANUALS





El servei de neteja i recollida de residus és el contracte més important de l'Ajuntament de Barcelona: dura vuit anys --prorrogables a dues més-- i compta amb un pressupost de licitació de 397 milions d'euros anuals, amb un augment de 28 milions a l' any per incrementar personal i millorar el servei.





El contracte inclou la neteja viària i de zones verdes, platges i papereres, i també la recollida de residus, inclosa la domiciliària, la comercial, de voluminosos i la pneumàtica.





Preveu la possibilitat d'estendre el model de recollida porta a porta i introduir elements tecnològics en els contenidors per preparar-los per posar en marxa a mig termini sistemes per incentivar el reciclatge --com una nova fiscalitat basada en la generació de residus--, entre d'altres novetats.





A més, per primera vegada el sistema de control s'extreu de la pròpia contracta, i es durà a càrrec directament des de l'administració municipal, després de presumptes irregularitats detectades durant l'actual contracte.