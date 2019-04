El president de Vox, Santiago Abascal, ha afirmat aquest dijous que independentment del que passi a les eleccions generals del 28 d'abril, el partit que dirigeix ja ha "guanyat". "Ja no podran tornar a ficar el geni en el llum una altra vegada", ha manifestat.









Així ho ha indicat durant un acte a Toledo, en què també ha participat el vicesecretari de Comunicació de Vox i cap de llista del partit al Congrés per la província toledana, Manuel Mariscal, i el president provincial de partit, Luis Miguel Núñez.





"Hem guanyat perquè aquesta alternativa patriòtica no la poden aturar perquè és de sentit comú sentir orgull per la nostra pàtria", ha indicat el líder de Vox, per afirmar que igualment "és de sentit comú" defensar la unitat d'Espanya i que "l'alternativa patriòtica de Vox "va conduir a un gran èxit".