La Secerataría General d'Institucions Penitenciàries, organisme dependent del Ministeri de l'Interior, ha comunicat oficialment a ERC que no podrà celebrar actes polítics a les presons madrilenyes de Soto del Real i Alcalá-Meco on es troben els polítics que van liderar el 'procés' i que estan sent jutjats al Tribunal Suprem.









Segons confirmen fonts penitenciàries, la negativa s'ha comunicat de forma oficial aquest 10 d'abril, al·legant tres raons: manteniment de la seguretat interna, la coincidència amb la celebració del judici en el Tribunal Suprem i l'obligació de respectar la neutralitat política, ja que es podrien trobar amb un problema de gestió si la resta de partits sol·licita celebrar actes polítics en aquestes mateixes presons.





L'escrit s'ha remès a ERC, amb còpia a la Junta Electoral Central i la Provincial. Aquest partit polític pot ara recórrer davant els tribunals del contenciós-administratiu, segons expliquen les citades fonts.





El secretari general d'Institucions Penitenciàries, Ángel Luis Ortiz, ja havia expressat davant la Junta Electoral Central la seva negativa a què tindran lloc els mítings que demanava ERC i també el debat sol·licitat pel candidat de JxCAT Jordi Sànchez. La Junta Central es va remetre en el primer cas a la Junta Provincial i en el segon, al Tribunal Suprem.





El tribunal de l'1-O ja es va pronunciar sobre aquest tema per assenyalar que la decisió de celebrar debats és del Ministeri de l'Interior i de la Junta Electoral Central. També ha rebutjat la petició de llibertat presentada pels cinc acusats que formen part de les candidatures de JxCat i ERC al Congrés i el Senat: Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull, Oriol Junqueras, Raül Romeva i Joaquim Forn.





La Sala considera que els motius pels quals es va acordar la privació de llibertat segueixen presents, "amb especial força" si es té en compte "el moment del judici" que se celebra al Suprem. Segons el tribunal, el manteniment de la presó "és proporcionat i no vulnera el dret a la participació política dels acusats" davant el risc de fuga d'algun d'ells.