Roses artesanals i solidàries per Sant Jordi

La fundació Arrels, que atén persones sense sostre a Barcelona, ha elaborat 10.000 roses artesanes de roba amb motiu de Sant Jordi.





Les flors, realitzades al taller pels usuaris de l'entitat, són de diversos colors i estan acompanyades d'un punt de llibre il·lustrat per Miquel Fuster, dibuixant que ha viscut al carrer durant quinze anys, i per l'artista Joan Turu.





Així ha estat el procés de creació de #MésQueUnaRosa









El 23 d'abril Arrels sortirà al carrer per donar a conèixer la seva tasca, així com per mostrar els seus productes, com samarretes i llibres. Estaran a la plaça de la Mercè i la plaça dels Àngels.









DADES DE ARRELS





Arrels ha atès un total de 2.368 persones sense llar a Barcelona el 2018, fet que suposa un augment del 24 per cent en relació amb l'any anterior i el 74 per cent en comparació amb fa cinc anys.





Més d'un miler d'aquests sense sostre han estat atesos per primera vegada a Arrels, i més de 1.900 han passat pel centre per demanar orientació i per utilitzar algun dels serveis bàsics, com les dutxes o el rober.





L'equip d'Arrels ha visitat més de 500 persones al carrer, amb un total de 5.064 visites, la majoria d'elles en els districtes de Ciutat Vella, l'Eixample, Sants-Montjuïc, Gràcia, Sant Andreu i Sant Martí.





Arrels ha acompanyat més de 300 persones a diferents centres sanitaris, així com a altres 25 que han mort el 2018.