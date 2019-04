Un total de 5,5 milions de catalans estan cridats a les urnes el 28-A

Un total de 5.588.095 catalans podran votar en les eleccions generals del 28 d'abril, amb 68.319 electors més que en els últims comicis generals, que es van celebrar el 26 de juny de 2016, ha informat la Delegació del Govern central a Catalunya en un comunicat aquest divendres.









Des de fa setmanes, la Delegació capitaneja el procés i vetlla pel correcte funcionament del dispositiu, en col·laboració amb el Ministeri de l'Interior i altres organismes de l'Administració General de l'Estat, com l'Institut Nacional d'Estadística (INE).





Del conjunt de 5.588.095 electors de Catalunya, 239.736 corresponen al Cens d'Electors Residents Absents (Cera), és a dir, viuen a l'estranger.





Un total de 3.924.478 pertanyen a municipis de més de 20.000 habitants, i altres 1.663.617, a localitats amb població inferior als 20.000 habitants.





Per províncies, els electors es divideixen en 4.178.899 a Barcelona (185.207 pertanyents al Cera); 571.783 a Tarragona (18.103 al Cera); 522.857 a Girona (19.716 al Cera) i 314.556 a Lleida (16.710 al Cera).





Els electors de Barcelona podran triar entre 14 candidatures per al Congrés, mentre que els de Lleida podran triar entre 13; els de Tarragona, 15, i els de Girona, 13, i en el cas del Senat, s'han proclamat 14 candidatures per a Barcelona, 13 per Lleida, 13 per Tarragona i 13 per a Girona.