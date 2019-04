L'Estat destina 109.500.000 més per a la prevenció de violència de gènere

El Govern central ha aprovat la distribució de 109,5 milions d'euros el 2019 entre les comunitats autònomes i Ceuta i Melilla per a l'assistència integral a víctimes de violència de gènere i també per a l'atenció a víctimes d'agressions sexuals.









Així ho ha anunciat la portaveu del Govern i ministra d'Educació, Isabel Celaá, aquest divendres 12 d'abril a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.





D'una banda, ha explicat que l'Executiu ha arribat a un acord pel qual es formalitzen els criteris de distribució de 100 milions d'euros per al desenvolupament en les comunitats autònomes ia Ceuta i Melilla del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere.





Entre d'altres criteris, es té en compte "la insularitat, ciutat fronterera, dones de més de 65 anys, dones estrangeres, amb discapacitat, amb treball temporal o aturades".





D'altra banda, han aprovat la distribució per al present exercici de 9,5 milions d'euros, dels quals 6,5 milions seran per a l'assistència integral de víctimes de violència de gènere i atenció de menors, per desenvolupar plans especialitzats i per a programes d'atenció a víctimes d'agressions i abusos sexuals. Així, en total s'ha repartit, amb acords "unànimes", un total de 109,5 milions d'euros per 2019.