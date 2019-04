L'exagent de la Guàrdia Urbana de Barcelona i president de l'Associació per la Integració Laboral de Policies Locals amb Discapacitat, Vicenç Flores, amb una invalidesa total permanent que li va impedir seguir en el cos policial, ha assegurat aquest divendres que hi ha agents que amaguen malalties per seguir en la policia barcelonina.









En declaracions als mitjans, ha citat casos d'esquizofrènia i de sondes amagades d'agents per evitar que se'ls detecti incapacitats com la seva, que obliguen a deixar el cos, ja que s'ofereix la possibilitat de passar a desenvolupar tasques fora del carrer --anomenades de segona activitat-- en casos d'invalidesa parcial, però no a la resta.





Ho ha dit després que aquest dijous el Comitè sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l'ONU recomanés aquest dijous a l'Ajuntament adoptar les mesures necessàries per garantir que els agents de la Urbana amb discapacitat sobrevinguda puguin accedir a aquesta segona activitat, cosa que la Guàrdia Urbana estudiarà.





Fonts municipals van recordar que la Urbana disposa d'un reglament de segona activitat que estableix que aquesta només és compatible amb la declaració d'invalidesa parcial, i van recordar que una sentència del Tribunal Suprem (TS) indica que no és compatible percebre una pensió per invalidesa permanent total amb mantenir la condició de policia local en servei actiu, i que no es poden cobrar dos conceptes.





Flors, amb una pensió del 55% del seu sou, ha assegurat que no es tracta d'un tema econòmic, sinó de rescabalament moral, i ha assegurat que està treballant de professor i que la llei permet treballar i percebre la prestació --una cosa que no passa en els cossos policials--, pel que ha demanat reincorporar i que l'Ajuntament adapti el lloc de treball, ja sigui dins o fora del cos.





DEFENSA DEL COCARMI





El president del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (Cocarmi), Antonio Guillén, ha remarcat que la prestació econòmica no ha de ser incompatible amb seguir treballant, i ha dit que, tot i que el dictamen de l'ONU no és vinculant, ha d'haver voluntat moral de complir-ho: "cal establir un diàleg i trobar la manera de poder treballar i rebre la prestació econòmica".





"La prestació no és un privilegi, és perquè hi ha hagut una pèrdua. La vida no s'acaba perquè et donin una prestació", que sovint és de poca quantitat, ha afegit Guillén, que ha garantit que seguiran treballant per aconseguir-ho.