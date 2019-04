Polèmica per 'Falcon Viajes', el vídeo del PP que critica la màniga ampla de Sánchez amb l'avió oficial

El PSOE es disposa a traslladar a la Fiscalia de les imatges que circulen en xarxes socials del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, amb la seva dona i filles de vacances en una platja d'Eivissa perquè estudiï si són constitutives de delicte, han confirmat fonts socialistes.









Al costat d'això, el partit prepara un recurs davant la Junta Electoral Central (JEC) contra la campanya 'Falcon Viatges' llançada per les Noves Generacions del PP per denunciar l'ús, al seu parer abusiu, per part de Sánchez de les aeronaus de l'Estat per acudir a actes privats.





Els joventuts del PP han llogat un local a pocs metres de la seu del PSOE a Ferraz que han decorat com una agència de viatges a la qual han batejat com Falcon Viatges. Els socialistes veuen inacceptable que els populars facin servir els mateixos colors del lema dels socialistes en aquesta campanya, el vermell i el blanc, i una tipografia similar amb "fins difamatoris", expliquen fonts del partit.





El PP, per la seva banda, es desvincula de l'ús de la imatge de Sánchez i la seva família a la platja, tot i que s'ha utilitzat amb els eslògans de la campanya realitzada per les Noves Generacions del PP.









De fet, argumenten que aquest viatge a Eivissa de 2016, ja publicada en el seu dia en els mitjans de comunicació, no està inclosa entre els desplaçaments privats en Falcon o helicòpter Superpuma fets per Sánchez sent president del Govern i que denuncien al seu web.





Un cop la Fiscalia rebi la documentació del PSOE, si no troba rellevància penal d'arxivar la denúncia. En canvi, si veu que hi ha motius per investigar, obrirà diligències. La Fiscalia haurà d'analitzar si la fotografia ha estat usada en anteriors ocasions, si es va presentar denúncia en el seu moment així com el fet que les nenes apareguin amb la cara pixelat, el que impedeix la seva identificació.