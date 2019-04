Renfe ha aconseguit 'via lliure' del Govern per constituir Renfe of Amarica, la filial que canalitzarà els negocis de la companyia ferroviària pública als Estats Units, segons ha informat l'empresa.





La nova societat s'encarregarà de moment de la participació en l'AVE de Texas, per al qual la companyia va ser seleccionada en 2018 com a soci operador. A més, assessorarà i dirigirà el disseny i construcció del corredor.









Renfe assegura que actualment existeixen "altres oportunitats i projectes al país", que considera estratègic en la política d'internacionalització que aborda l'empara del seu pla de negoci a 2023 i amb el qual aspira a aconseguir el 10% dels seus ingressos de l'exterior a deu anys.





En l'actualitat, la companyia ferroviària, a més d'explotar des de l'octubre de l'any passat l'AVE La Meca-Medina, està pendent del procés obert al Regne Unit per seleccionar l'operador que explotarà la seva primera línia AVE.





Renfe està en la licitació per entrar a l'AVE entre Londres i Birmingham, en aliança amb MTR, operador de Hong Kong del que serà el subcontractista. El consorci es completa amb l'operadora xinesa Guangshen Railway Company (GSRC).