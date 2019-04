La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha interposat una sanció de 57,7 milions d'euros a les principals empreses de tabac, Philip Morris, Altadis i JT Internacional Iberia, ia la distribuïdora Logista, pel suposat intercanvi d'informació confidencial sobre la venda de cigarrets.









Segons el regulador, entre la informació intercanviada figuren les dades sobre els perfils dels consumidors i els relatius a la demanda en les diferents províncies, el que hauria suposat "l'eliminació de la competència" des de l'any 2008 fins al 2017.





En concret, la CNMC ha considerat que aquesta conducta és "constitutiva d'una infracció prohibida" per la llei de Defensa de la Competència i pel Tractat de Funcionament de la Unió Europea, que ha ocasionat que la quota de mercat d'aquestes empreses, que dominen el 95% del mercat, s'hagi mantingut estable durant aquest període.





Per això, ha sancionat a la companyia Distribució Integral Logista amb 21 milions d'euros; a Philip Morris Spain amb 15,3 milions d'euros; a Altadis amb 11,4 milions d'euros ja JT International Iberia amb 10 milions d'euros.





INFORMACIÓ SOBRE LES VENDES





La CNMC explica en un comunicat les característiques "especials" del mercat de tabac, ja que la importació i distribució majorista està liberalitzada, prèvia obtenció d'una llicència del Comissionat del Mercat de Tabacs.





En aquest sentit, els distribuïdors han de subministrar a tots els minoristes nacionals, en els que "encara hi ha un monopoli de l'Estat", a través de les 13.000 expenedories de tabac, que constitueixen el principal canal. A més, el 80% del preu són impostos.





La CNMC afirma que els fets acreditats indiquen que Logista ha estat facilitant a tots els fabricants de tabac, amb els quals té subscrit un contracte de distribució, informació diària i gratuïta sobre les vendes als estancs, desglossada per les marques a les que distribueix.





Aquesta informació permet als fabricants conèixer "amb total precisió i en temps real" el patró de comportament de tots els consumidors del mercat; la reacció de la demanda en cada província per a cadascuna de les marques i categories davant modificacions de preus i el llançament de nous productes.





Aquestes dades corresponien no només a les seves pròpies marques sinó també de les dels seus competidors, per mitjà d'una aplicació informàtica de Logista, de manera que "consentien l'accés de tercers sempre que els seus rivals els permetessin l'accés als seus".





LOGISTA I PHILIP MORRIS RECORRERAN





Després de conèixer aquesta decisió, dues de les empreses multades, Logista i Philip Morris Spain, han anunciat que presentaran recursos davant l'Audiència Nacional.





Logista ha anunciat la seva decisió d'interposar contra aquesta resolució un recurs contenciós administratiu davant l'Audiència Nacional, en considerar que la CNMC "no prova ni demostra" que la informació sobre vendes "hagi produït els suposats efectes restrictius de la competència entre fabricants que se li atribueixen".





En concret, la companyia ha manifestat haver posat a disposició de tots els fabricants de tabac i del Comissionat per al Mercat de Tabacs la informació sobre les vendes agregades a nivell provincial, encara que afirma que "no és sensible, ni té efectes en la competència entre els fabricants ".





En aquest sentit, Logista defensa que aquesta informació, que té caràcter gratuït, l'ha posat a disposició de tots els fabricants que distribueixen els seus productes amb Logista "amb la lícita finalitat que aquests puguin verificar el compliment estricte del principi de neutralitat" en el seu actuació com a distribuïdora al mercat de tabac.





Per la seva banda, Philip Morris Spain ha traslladat la seva discrepància sobre les conclusions assolides per la CNMC i ha defensat que no ha comès "cap infracció".