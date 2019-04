S'inicia la temporada de bany a Barcelona, que posa en marxa els serveis municipals

L'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa aquest dissabte els serveis municipals per a la temporada mitjana de bany, que inclouen serveis de vigilància, prevenció i informació ciutadana.









El consistori ha explicat en un comunicat que els serveis per a la temporada mitjana funcionaran del 13 al 22 d'abril, el 27 i 28 d'abril i l'1 al 24 maig, mentre que la temporada alta de bany començarà el 25 de maig i durarà fins el 15 de setembre, amb l'activació de tots els serveis en horari extensiu.





El consistori afirma que aquest estiu hi haurà un 15,4% més d'espai lliure a les platges després limitar-se el nombre de permisos a activitats i el nombre de llicències d'ocupació temporal, com para-sols i hamaques.





També continuen les mesures orientades a preservar les platges com a espai natural, entre les quals l'Ajuntament destaca la implementació del got reutilitzable "acostant l'estratègia de residu zero" a la costa.





Fins avui, s'ha reduït l'ús del vehicle privat per arribar a les platges del litoral barceloní, i l'administració local preveu que les pròximes mesures pel que fa a mobilitat estiguin orientades a crear zones d'espera per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda properes als carrils bici.