TV3 entrevistarà Álvarez de Toledo en castellà

La cadena catalana TV3 entrevistarà en castellà, al programa Els Matins, la candidata del PP per Barcelona a les eleccions generals, Cayetana Álvarez de Toledo, tal com ho ha demanat l'equip de campanya.







A més, TV3, tal com també ha confirmat el director de la cadena en declaracions a Rac 1, Vicent Sanchis, oferirà traducció simultània durant el debat electoral pel 28A la candidata popular.





Sanchís ha afirmat que la cadena es remet al llibre d'estil de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) pel que fa a l'ús de la llengua en antena, que diu que "en un debat on participa gent que s'expressa en català i hi ha algú que no ho entengui ha d'haver traducció simultània ".





Fonts del PP han explicat que no han sol·licitat traducció simultània en el debat i que sí que han mostrat la seva preferència de que l'entrevista a la candidata sigui en castellà.