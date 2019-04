Els Mossos redueixen un home després de portar 18 hores atrinxerat en el seu domicili

Els Mossos d'Esquadra han aconseguit reduir, aquest matí de diumenge, a un home que portava atrinxerat durant 18 hores al seu domicili del carrer Rosselló de Barcelona, al districte de l'Eixample, amb la intenció de autolesionar-se.









Un equip d'agents portava negociant amb l'individu des de les 14.30 hores de dissabte, després de ser alertats per una trucada en què se li descrivia com a "molt agitat", en l'interior del seu domicili.





L'individu, tal com han informat les fonts policials, sofreix un brot d'esquizofrènia, amenaçava amb lesionar-se i tenia una altra persona a l'habitatge, on presumiblement hi hauria més d'una arma de foc -encara que la 'Cadena Ser' ha informat que l'arma no era real-.





Per facilitar la tasca dels negociadors, els Mossos van tallar la travessia del portal 217 del carrer Rosselló (entre Balmes i Granados), després de permetre als veïns que entressin uns minuts per recollir les seves pertinences abans de tallar el gas de manera preventiva. Al lloc també es va desplaçar el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).





Finalment, ni ell ni la seva parella -que estaba al pis amb ell- han resultat ferits i els veïns de l'edifici han pogut tornar a casa seva un cop la policia ha retirar el cordó policial.