El Consorsi de l'Habitatge de Barcelona publica les ajudes a la rehabilitació de 2019

El Consorci de l'Habitatge de Barcelona ha convocat els ajuts de 2019 per a la rehabilitació d'habitatges, que compta amb un pressupost de 13,7 milions d'euros. Els edificis, els interiors dels habitatges i el programa de finques d'alta complexitat seran els tres tipus d'ajudes que s'ofereixin.









En un comunicat aquest dissabte, el consistori -format per la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona- ha explicat que es convocaran tres ajudes diferenciades: per elements comuns dels edificis, per a interiors d'habitatges i l'última per al programa de finques d'alta complexitat , que ja es va iniciar en 2018.





A més, les finques que siguin subvencionades podran sol·licitar un crèdit a l'Institut Català de Finances que bonificarà la Generalitat, podrà cobrir el 100% del cost de l'obra --fins a un màxim de 30.000 euros-- i serà de fins a 15 anys amb un interès del 2%.





Respecte a les ajudes per a elements comuns dels edificis, s'obre una convocatòria ordinària i una altra per a les obres dels ascensors als barris de Baró de Viver i Besòs de Barcelona.





En la convocatòria ordinària de 2019 es preveuen ajudes per a l'estalvi energètic i la sostenibilitat, per millorar l'accessibilitat i per tractar instal·lacions comunes i danys estructurals de l'edifici.