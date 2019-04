Desacceleració de l'economia

Els últims mesos han vingut marcats per una macroeconomia mundial, europea i espanyola que s'ha alentit. Molts economistes -inclosos alguns dels més mediàtics - han arribat a parlar de la possibilitat de recessió el 2020, fins i tot aquest any. Encara que hi ha riscos a la baixa de l'economia, sembla precipitat parlar de recessió. Però ni en això ens posem d'acord els economistes. Hi ha alguns fets fins ara sobre els que sí que podem estar d'acord la majoria dels analistes. L'economia mundial ha experimentat tensions comercials entre grans països i blocs (Estats Units i la Xina sobretot, però també la Unió Europea) que han generat un context d'incertesa sobre el comerç internacional que ha impactat sobre el creixement econòmic. Però fins ara és desacceleració en gairebé tots els casos. També és cert que l'economia europea és de les que més ha perdut estirada després d'uns anys de recuperació. Pel que fa a l'espanyola, la seva taxa de creixement per 2019 i 2020 va ser al voltant d'un punt menor que la d'anys anteriors, però serà substancialment més gran a l'europea (i la de molts altres països) i generarà ocupació, encara que en menor mesura que en l'últim quinquenni.









Segueix llegint a The Economy Journal i consulta aquí la versió en anglès