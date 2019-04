Els socialdemòcrates guanyen les eleccions a Finlàndia però la ultradreta avança

El Partit Socialdemòcrata de Finlàndia (SDP) ha estat la formació més votada en les eleccions legislatives d'aquest diumenge amb un 17,7 per cent dels vots, amb prou feines dues dècimes per davant de l'ultradretà Partit dels Finlandesos, abans coneguts com Vertaders Finlandesos.









Els vots del SDP es tradueixen segons les projeccions en 40 del total de 200 escons del Parlament finlandès, mentre que el Partit dels Finlandesos controlarà 39 escons (el 17,5 per cent dels suports). Els comicis han ofert un Parlament molt fragmentat. De fet, és la primera vegada en la història del parlamentarisme finlandès que cap partit no supera un 20 per cent del suport popular.





Per darrere d'aquests dos partits se situa el conservador Partit de la Coalició Nacional (NCP), amb un 17 per cent dels vots i 38 escons; i el Partit del Centre de Finlàndia del primer ministre sortint, Juha Sipilä (13,8 per cent i 31 escons), unes dades corresponents al 100 per cent de l'escrutini.





L'ecologista Lliga Verda ha obtingut un 11,5 per cent dels vots i 20 escons i l'Aliança d'Esquerra s'ha situat en el 8,2 per cent dels vots i 16 escons. Per darrere hi ha el Partit Popular Suec de Finlàndia (4,5 per cent i 9 escons) i el Partit Cristianodemòcrata (3,9 per cent i 5 representants).





Reforma Blava, una escissió del Partit dels Finlandesos, en canvi, s'enfonsa i amb prou feines aconsegueix un 1 per cent dels vots. Els altres dos escons per sumar els 200 del Parlament han anat a parar a altres candidats. La participació ha estat del 72 per cent.





Amb aquestes dades, el Parlament estarà molt fragmentat i seran necessàries unes àmplies aliances per aconseguir un Govern estable, encara que els socialdemòcrates semblen disposats a intentar-ho després de la seva històrica victòria.





"La reforma contra l'atur i l'educació seran les prioritats del govern que lideri el SDP. També els impostos", ha afirmat el líder del SDP, Antti Rinne, després de declarar-se vencedor dels comicis.





"Per primera vegada des del 1999 som el partit més votat de Finlàndia. El SDP és el partit del primer ministre", ha asseverat Rinne, de 56 anys, davant dels seus seguidors a Hèlsinki. El líder dels socialdemòcrates podria tenir opcions per formar govern atesa la negativa dels líders de les principals formacions a pactar amb la ultradreta.





Els aliats naturals del SDP serien els ecologistes i l'Aliança d'Esquerra. El líder "verd", Pekka Haavisto, ha destacat que són els millors resultats de la història per al seu partit: "És una tarda molt emocionant per als 'verds'", ha apuntat.





Des de l'Aliança d'Esquerra, Li Andersson ha manifestat ja la seva disposició a rebre una invitació del SDP per obrir negociacions per a la formació d'un govern de coalició quan s'encarregui als socialdemòcrates la formació de govern.





Entre les tres formacions d'esquerra sumarien 76 dels 200 escons, mentre que la dreta i la ultradreta sumarien 69 seients, la qual cosa convertiria a l'ara governant Partit del Centre en la clau de la governabilitat.





Davant d'aquesta situació, la ultradreta destacava els seus bons resultats. "Estem oberts a collaborar, però no a qualsevol preu", ha assenyalat el líder del Partit dels Finlandesos, Jussi Halla-aho. Per a Jussi Halla-aho, aquest resultat és "fantàstic tenint en compte les enquestes de fa quatre mesos".





Per la seva banda, un portaveu del governant Partit del Centre de Finlàndia, Kimmo Tiilikainen, ha reconegut la derrota sense palliatius. "No li donem més voltes. És una derrota clara", ha assenyalat.