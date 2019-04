Desperta el llop estepari?

Hermann Hesse en el seu llibre 'El llop estepari' (Der Steppenwolf, 1.927), plasma el sentiment d'angoixa, desesperança i desconcert que es va apoderar de la societat europea en el període entre-guerres i és una lúcida anàlisi sobre la bogeria d'una època en la que agonitza el vell sense que hagi nascut el nou. En aquesta obra critica mordaçment la societat burgesa ("la decadència de la civilització"), dictadura invisible que anul·la els ideals de l'individu primigeni i el transforma en un ésser acrític, poruc i conformista que sedat pel consumisme compulsiu de béns materials passa a engrossir ineludiblement les files d'una societat homogènia, uniforme i fàcilment manipulable.









Així, Hesse defineix el burgès com "una persona que tracta sempre de col·locar-se al centre, entre els extrems, en una zona temperada i agradable, sense violentes tempestes ni tempestes. Consegüentment, és per naturalesa una criatura de feble impuls vital, poruc, tement el lliurament de si mateix, fàcil de governar. per això ha substituït el poder pel règim de majories, la força per la llei i la responsabilitat pel sistema de votació. És evident que aquest ésser feble i espantadís, tot i existir en quantitat tan considerable no pot sostenir-sol i en funció de les seves qualitats no podria representar en el món altre paper que el de ramat de xais entre llops errants ... ".





Aquestes reflexions segueixen vigents gairebé un segle més tard, ja que l'entrada en recessió de les economies europees ha implementat l'estigma de la incertesa i la incredulitat en una societat immersa en la cultura de l'Estat de Benestar del món occidental, derivant posteriorment en un xoc traumàtic en constatar el vertiginós trànsit des de nivells de benestar fins a la crua realitat de la pèrdua de la feina i posterior desnonament, immersió en llindars de pobresa i dependència en exclusiva dels subsidis socials pel que sembla inevitable un procés de catarsi i posterior metanoia col·lectiva.





El terme Metanoia (del grec μετανοῖεν, metanoien), seria "un enunciat retòric utilitzat per retractar d'alguna afirmació realitzada i corregir-la per enfocar-la de la manera adequada a un nou context", el que traduït a l'actual conjuntura socioeconòmica, es traduiria com "transformar la ment per adoptar una nova forma de pensar, amb idees noves, nous coneixements i una actitud enterament nova davant la irrupció del nou escenari socioeconòmic", el que implicaria la doble connotació de moviment físic (desfer el camí fet) i psicològic (canvi de mentalitat després de rebutjar els vells estereotips econòmics vigents en l'última dècada) i que tindrà com a efectes benèfics l'alliberament de la part indòmita de l'individu primigeni (el llop estepari) que ha romàs amagat en un replec del cor, sedat i oprimit per la tirania de la manipulació consumista de l'actual societat burgesa occidental.





En conseqüència, assistirem a l'aparició d'un nou individu reafirmat en una sòlida consciència crítica i sustentat en valors caiguts en desús com la solidaritat i la indignació col·lectiva davant la corrupció i injustícia imperants i que sota el lema "prohibit prohibir" generarà un tsunami popular de denúncia del dèficit democràtic, social i de valors de l'actual elit dominant. Així mateix, instaurarà el caos constructiu que acabarà per diluir el opiaci inhibidor de la consciència crítica (consumisme compulsiu) i provocar la necessària metanoia de la qual naixerà un nou individu disposat a trencar les normes i lleis imposades per la "monarquia de les tenebres", no sent descartable la reedició del maig del 68, l'enfonsament del castell de cartes mercantilista de l'actual Unió Europea, el retorn als compartiments econòmics estancs i el posterior disseny cartogràfic de la nova Europa dels Pobles en l'horitzó del proper quinquenni.