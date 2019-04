La Vall d'Hebron impulsa un registre estatal de sarcomes

L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha impulsat un registre de sarcomes a l'Estat per tal de millorar el tractament i el pronòstic d'aquest càncer poc freqüent i "lluitar contra la discordança en el diagnòstic" i errors que detecten actualment, ja que requereix patòlegs amb experiència i una infraestructura tècnica adequada.









Ho ha explicat aquest dilluns en roda de premsa el cap del servei d'Anatomia Patològica de la Vall d'Hebron, Santiago Ramón i Cajal, al costat de la patòloga Cleofé Romagosa i l'oncòloga mèdica Claudia Valverde, tres experts que promouen la iniciativa des del Grup Estatal de Recerca en Sarcomes (Geis) i la Societat Espanyola d'Anatomia Patològica (SEAP).





Valverde ha detallat que estan recorrent Espanya per buscar la participació de totes les comunitats autònomes en el registre amb "la caravana del sarcoma", i també preveuen crear una xarxa d'experts per millorar l'equitat en l'accés al diagnòstic a càrrec d'un patòleg expert.





Actualment, això no és possible perquè els set centres, serveis i unitats de referència (Csur) en el tractament d'aquest tipus de tumors estan en quatre comunitats i no tots els territoris costegen el desplaçament dels pacients: "Hi ha zones amb menys concentració de població i no tenen tanta experiència ni mitjans", segons Romagosa.





En el primer any, el projecte es dedicarà a registrar tots els casos de sarcomes, introduint els elements de qualitat de vida, i en el segon any preveuen una revisió sistemàtica de tots els diagnòstics, mentre que en paral·lel faran aquesta xarxa amb la qual els patòlegs de "centres en què s'identifiquen més sarcomes compartiran eines" -tenen 15 identificats-, tant en línia com en reunions.





El projecte ha recaptat 100.000 euros gràcies a associacions de pacients conscients del gran benefici de la iniciativa, i calculen que falten 300.000 per impulsar totes les accions del projecte, que s'iniciarà de manera pilot a Catalunya, on hi ha tres dels set CSUR -l'Hospital de Bellvitge, Sant Pau i Vall d'Hebron- i al costat del Germans Trias i Pujol (Can Ruti).





Els sarcomes representen l'1% dels càncers en adults i afecten els teixits tous, viscerals i ossos, amb 70 subtipus i una incidència actual de 376 casos a Catalunya i 2.000 al conjunt de l'Estat, segons la Geis, i el seu diagnòstic precoç és difícil perquè s'assemblen als tumors benignes: "els pacients perden moltíssim temps des del primer símptoma fins al diagnòstic, hem de retallar-ho", ha dit Valverde.





Segons un estudi realitzat a França, on ja compten amb una iniciativa com aquesta, encara que amb més recursos governamentals, només el 56% dels diagnòstics eren correctes: un 30% dels diagnòstics identificava inicialment un tipus diferent de sarcoma -hi quatre tractaments diferents, segons tipus-, i entre el 8% i el 10%, un tipus diferent de càncer -per exemple mieloma, carcinoma o melanoma-.





Després de crear aquesta xarxa, el 95% dels pacients de sarcoma a França reben una segona opinió d'un centre sanitari de referència, el que volen replicar a Espanya perquè arribi a tots els territoris: "No consisteix a centralitzar l'estudi de la patologia en uns quants hospitals, sinó que fem tots el millor diagnòstic, i a nivell econòmic, podem minimitzar els costos" a col·laborar.





En nens, els sarcomes són el segon càncer més freqüent, sovint en extremitats, i hi ha una xarxa europea: "Amb el temps caldrà buscar la sinergia d'aquesta xarxa amb la de sarcomes adults", ha dit Ramon i Cajal -nebot besnét del Premi Nobel de Medicina amb el qual comparteix nom-, al que Romagosa ha afegit que a la Vall d'Hebron ja es dóna aquesta col·laboració amb pediatres.