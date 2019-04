Missioners Claretians de Catalunya ha posat en marxa el Servei d'Acollida i Investigació sobre possibles abusos en les seves institucions educatives en els darrers 50 anys, que van anunciar al febrer després de conèixer presumptes casos, i ha encarregat aquesta tasca a l'advocat Xavier Puigdollers, "persona externa a la institució".









"L'objectiu final és aprendre del passat perquè avui la infància tingui un entorn amb la màxima protecció, així com escoltar i atendre les víctimes", ha explicat la institució en un comunicat aquest dilluns, en què ha detallat que la revisió es remuntarà a fa 50 anys.





Un informe, que preveuen que es finalitzi aquest any, contindrà els fets i informacions recollides, així com propostes de mesures per prendre en l'àmbit civil i canònic, i "qualsevol informació rellevant des del punt de vista penal serà traslladada a la justícia civil i la Congregació de la Doctrina de la Fe, com s'ha fet fins ara".