Quatre anys després de Rebel Heart i després de diversos retards en el seu llançament, Madonna anuncia finalment que el seu nou àlbum es titularà Madame X.









Encara que per ara no dóna data de llançament, l'artista avança el que sembla la creació de tot un personatge per a l'ocasió dins d'un àlbum aparentment conceptual.





"Madame X és una agent secret que viatja al voltant del món, canvia la seva identitat, lluita per la llibertat i porta llum als llocs foscos. Una instructora de cha cha cha, un gàngster, una professora, un líder d'Estat, una mestressa de casa, una genet, una presonera, una estudiant, una mare, una filla, una mestra, una monja, un pecadora, una santa, una puta i una espia a la casa de l'amor", revela Madonna.





En una altra publicació en xarxes socials, publica Madonna un breu vídeo titulat 'Welcome to the World of Madame X' en què anticipa el que sembla el primer single de l'àlbum. El retorn de la reina del pop, en definitiva, és a la fi imminent.