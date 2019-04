Iglesias llança un vídeo igualant les fotos de Colón i el pacte Sánchez-Rivera

Podem ha llançat aquest dilluns un nou vídeo de campanya en el qual en un mateix pla iguala la foto de Colom --de Santiago Abascal (Vox), Pablo Casado (PP) i Albert Rivera (Cs) -, amb la imatge del pacte de Govern de Pedro Sánchez amb Albert Rivera de 2016, mentre la veu en off del líder de la formació 'estatge' assenyala que en "ja no cal triar entre el mateix i el mateix".









Durant el mateix, la veu en off del seu secretari general, Pablo Iglesias, fa un repàs a les conseqüències que va comportar la crisi econòmica, i defensa el paper de la seva formació com a "alternativa" per al país tot i reconèixer que estan arribant --a les institucions-- "a un ritme més lent" del que els hauria agradat. "Vam poder, a un ritme més lent del que ens hagués agradat, però estem podent", diu.





L'espot, que s'ha publicat a les seves xarxes socials, dura prop de tres minuts, i comença amb unes declaracions de l'expresident Sarkozy en què parlava de refundar el capitalisme moralitzant-lo. Iglesias arrenca llavors sostenint que "hi ha coses que costa creure encara que en francès sonin millor", i després repassa el que va suposar l'esclat de la crisi: "el capitalisme més insaciable es devorava a si mateix, i pel camí enfonsava països, expulsava la gent de les seves cases i destruïa llocs de treball", diu usant imatges de hienes barallant-se entre si quan parla de capitalisme.





A l'espot, Iglesias denuncia que "els mateixos que havien provocat el desastre quedaven als comandaments de la recuperació, congregats al voltant d'un únic credo: el de l'austeritat". Llavors, explica que aquesta "va sacsejar Europa amb força", i que a Espanya fins i tot "es va fer forat a la Constitució".





"Van ser els anys de l'esfondrament econòmic, de l'exili de milers de joves, de la tornada a uns nivells de pobresa dolorosos", recorda, per després dir que tot i que "molts van perdre", uns pocs (mostra imatges del president del Reial Madrid, Florentino Pérez) "van guanyar". La veu en off continua assenyalant que l'època de l'austeritat va ser moment de "grans beneficis empresarials, de sous milionaris, de corrupció, de trampes i de podridura". Mentre Iglesias pronuncia aquestes frases, en les imatges es succeeixen l'extresorer del PP Luis Bárcenas, el que va ser president de Bankia Rodrigo Rato o el director de OkDiario, Eduardo Inda.









"Vam poder, A UN RITME MÉS LENT"





Després del pas per l'austeritat, el vídeo s'endinsa en l'època de la recuperació, i assenyala que "les elits" asseguren que la crisi està superada, passen pàgina "a les seves misèries" (una imatge de l'exministre d'Economia Luis de Guindos entra al vídeo) i afirmen que la seva "és l'única veritat, que qualsevol alternativa és impossible".





Després d'aquest moment, el vídeo fa un gir i mostra imatges de places plenes de gent, de manifestants als carrers, i Iglesias assenyala en off que "no comptaven amb que havíem despertat". "El nostre alè neix de la dignitat de la gent treballadora que lluita amb fermesa per un present habitable, del coratge de milions d'adolescents que s'han proposat salvar el planeta, de la tenacitat d'un grapat de valents, convocades de nou a defensar el pas de les Termòpiles, del compromís generós dels pensionistes amb el futur, de les dones que assenyalen el camí cap a una vida lliure i plena", diu.





Imatges de treballadors de Coca-Cola es barregen amb imatges de la vaga feminista del 8 de març. Llavors, la veu d'Iglesias diu que tot i que sempre els han dit "que era impossible", que la història estava escrita de pròpia mà", això no és veritat.





En aquest punt del vídeo, Iglesias reconeix que si bé 'vam poder', ho han fet a un ritme més lent del que els hauria agradat. No obstant això, i sobre imatges de la sortida de Mariano Rajoy del Congrés dels Diputats després de la moció de censura, Iglesias afirma que estan podent.





"Es pot fer país col·locant a la gent al centre, no tenim cap por, el que tenim són ganes de seguir, i la certesa que la història no ens dictaran des de dalt. Ni 20 famílies ni 35 consells d'administració , ni tots els portaveus dels poderosos ", recorda, per després indicar que davant" als seus gèlides mentides hi ha veritats que abriguen".





El vídeo acaba, després d'una concatenació de talls en què es veu a diferents càrrecs de la formació, amb un primer pla líder de Podem, Pablo Iglesias, caminant per una arbreda en un dia assolellat cap a la càmera, mirant directament l'espectador i amb un mig somriure, mentre la veu en off recorda que "malgrat el que et diuen, la història l'escrius tu".