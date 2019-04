El president de l'Euzkadi Buru Batzar (EBB), Andoni Ortuzar, ha assegurat que si el PNB "és el que decideix a Madrid" després de les eleccions generals del proper 28 d'abril "les tres dretes seguiran bé tortes i a l'oposició" . Per això, ha cridat a votar el PNB per "aturar en sec a PP, Ciutadans i Vox" que aquest cap de setmana passat "han utilitzat a Euskadi com un Kleenex", amb fins "electoralistes".





En un míting celebrat a Amorebieta (Biscaia), Ortuzar ha assegurat que "hi ha una manera d'aturar en sec a Rivera, a Casado, a Abascal, a tota la dreta rància: portar-los a la irrellevància". "Utilitzen a Euskadi com un clínex: ens fan servir i ens tiren, però els bascos els donarem als nassos el 28 d'abril", ha censurat, per assegurar a PP, Ciutadans i Vox que al País Basc "no són res i van a ser encara menys electoralment, però hem d'aconseguir que el Grup Basc sigui fort a Madrid, influent, decisiu, perquè tampoc siguin rellevants en les pròximes Corts Generals".





Ortuzar ha centrat bona part de la seva intervenció en els que "han vingut aquest cap de setmana a treure-les a Euskadi", deixant clar que "no els importem un rave". "Aquests no venien de pintxos: venien a punxar, venien disposats a forçar la situació perquè la foto fora heroica. Volien embolic perquè aquest embolic ven, i molt, en la premsa de Madrid. No cal més que veure avui alguns diaris. I han vingut al 'parc temàtic de la violència d'Euskadi'", ha denunciat.





Segons ha retret a PP, Ciutadans i Vox, aquests partit volen convertir a Euskadi "en un parc temàtic del passat", fent "una utilització rastrera d'aquesta societat que tant ha patit". Alhora, Ortuzar ha censurat als "ultres de casa". En aquest sentit, ha lamentat, en referència als incidents registrats en els actes de campanya de Santiago Abascal i Albert Rivera, que "han comptat amb la inestimable cooperació d'actors secundaris locals que han caigut en el parany i han donat una imatge deplorable i injusta del nostre país, a més de comportar just igual que el que volien denunciar: l'antidemocràcia".





"Ells van venir i van marxar 'de rositas', però els que ens peguem al carrer vam ser bascos i entre bascos. Ertzaines bascos enfront de manifestants bascos. Ells vénen, aconsegueixen el que es proposen i, a més, aconsegueixen que ens peguem entre nosaltres. No tornem a caure mai més en el seu parany! que també ens volen dividir perquè saben que aquesta societat unida i junta és imparable!", ha instat.





Ortuzar ha posat en valor el fet que per a les dones i homes que formen EAJ-PNB, i per a una immensa majoria de la societat basca, "l'antifranquisme forma part de l'ADN que ens van llegar els nostres majors. Per això, ha assegurat," per convicció i per respecte als nostres gudaris, el PNB va ser el millor mur de contenció contra la ultra-dreta".





"El vot al PNB és votar contra els que tracten de fer-nos tornar al túnel del temps i retallar les llibertats", ha assegurat ", per subratllar el" valor doble "del vot al PNB, que" val per impedir una volta al centralisme i val per frenar la dreta rància, i també val per neutralitzar el jacobinisme d'una entesa PSOE-Ciutadans, que si els donen els números cauran en la temptació".





Ortuzar ha insistit que el vot al PNB val "contra les temptacions recentralitzadores del PSOE del 155" i també "la palanca de canvi perquè el PSOE no segueixi 'racaneando' amb les transferències pendents". En aquest sentit, ha recordat que l'acord aconseguit per al traspàs de l'AP-68 i ha destacat que, "per fi, totes les carreteres i totes les autopistes del nostre país estan en mans basques". "Un gran fita gràcies al Govern Basc", ha afirmat.





DEFENSAR ELS INTERESSOS BASCOS





Per la seva banda, el cap de llista d'EAJ-PNB per Biscaia al Congrés, Aitor Esteban, ha dit que "hi ha moltes raons per anar a Madrid a defensar els interessos bascos" i, entre elles, ha citat particularment les referides a la " transparència i el respecte a la memòria històrica".





En la seva intervenció, Esteban ha considerat propi de "règim bananer" que el Govern espanyol, d'acord amb la Llei franquista de secrets oficials que el PNB va proposar modificar, pugui declarar secrets uns documents "a través d'una decisió, secreta al seu torn, del Consell de Ministres". "És el súmmum de l'obscurantisme", ha criticat, per denunciar que "aquesta pràctica l'han portat a terme no només els governs del PP, també ho han fet els governs socialistes".





Així, el candidat jeltzale ha reclamat que s'obrin els arxius i que els historiadors puguin treballar. "Ja n'hi ha prou de relats oficials. Faci la llum i que cadascú tregui les seves conclusions", ha exigit.





En aquesta mateixa línia, Esteve ha proposat derogar la Llei de secrets oficials per aprovar "una altra amb criteris democràtics, europeus i moderns", cosa que el Grup Basc ja va proposar la passada legislatura però que no va poder ser aprovada perquè "al PSOE li van tremolar les cames". "Què tem el PSOE?", s'ha preguntat abans d'insistir que el PNB ha d'estar a Madrid "per fer moure el PSOE en aquest assumpte, perquè es prohibeixin els actes d'homenatge al dictador, perquè es millori i financi convenientment la Llei de Memòria Històrica i perquè ens tornin els documents del Govern Basc i dels nostres dirigents que encara retenen".





D'altra banda, Idoia Sagastizabal, número dos del PNB per Biscaia al Congrés, ha advertit de les declaracions de líders de PP, Ciutadans o Vox contra els interessos d'Euskadi i també de "cants de sirena" d'altres partits que, segons ha dit, "no tenen Euskadi com a prioritat i no ho posaran damunt de la taula".





Per això, ha qualificat d'"imprescindible" que hi hagi un grup basc fort a Madrid format per "persones amb experiència, preparades, que coneixen les institucions" i que saben fer política "per defensar l'autogovern i la foralitat", i també "per propiciar una estabilitat i generar espais per parlar i, si de cas, també per acordar".





Sagastizabal ha remarcat que "en política es tracta d'arribar a acords entre diferents perquè els reptes a abordar són nombrosos", i, després de fer una crida a la participació a les eleccions generals del 28 d'abril "perquè les enquestes són només enquestes", ha insistit que "l'única opció per defensar els interessos d'Euskadi, per defensar l'agenda basca, és EAJ-PNB".