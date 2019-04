Deia Gustavo Adolfo Bécquer que mentre hi hagi primavera al món, també hi haurà poesia. Però els principals gestors econòmics semblen estar més interessats a seguir component obres del gènere dramàtic, ideant nous episodis conflictius i mostrant al públic les limitacions de les seves polítiques econòmiques per desfer tant embolic.





Ansiosa camina la comunitat de sèries esperant el desenllaç imminent del Winter is coming, en plena estació primaveral, alhora que molts portaveus econòmics criden a sometent advertint de la tornada als gèlids temps de la recessió. Torna l'hivern econòmic?





En realitat, l'economia global viu una etapa d'inquietud i inestabilitat que ha afectat el sentiment dels mercats, estès el pessimisme en tots els lars i obligat a rebaixar les previsions de creixement econòmic.









