Retrets entre JxCAT i ERC per la falta de llista unitària

La número dos de JxCat a les eleccions generals, Laura Borràs, ha lamentat aquest dimarts que l'independentisme no hagi aconseguit presentar-se en una llista unitària, i ho ha dit en presència de candidats de les dues altres llistes independentistes en competició: Gerard Gómez del Moral (ERC) i Albano-Dante Fachin (Front Republicà).









Ho ha dit en un debat electoral organitzat per Vilaweb en el qual han participat representants de JxCat, ERC, els comuns i Front Republicà, i on Borràs ha conclòs sobre aquest col·loqui: "És un fracàs que els partits independentistes, en comptes d'ocupar una cadira, ocupem tres".





"Compartim presos però no compartim opció electoral per anar junts a defensar-nos", ha insistit l'exconsellera de Cultura, que ha recordat que el seu partit és l'únic que ha proposat candidatures unitàries per a les europees i les generals.





Ha reivindicat que la seva llista, la de JxCat, representa la unitat a falta que altres partits independentistes no hagin volgut sumar-se, i ha assenyalat l'1-O com a data clau: "Va ser un abans i un després. 1-O, ni oblit ni perdó. Per això, unitat davant la repressió i unitat davant la llibertat".





Ha interpretat que la ciutadania partidària de la independència reclama unitat en les manifestacions i ha conclòs, en al·lusió a les càrregues policials de l'1-O: "JxCat representa la unitat després d'un moment en què els fets van ser tan brutals que requereixen una solució diferent".





El representant d'ERC, Gerard Gómez del Moral, ha evitat el xoc amb JxCat sobre per què el seu partit ha rebutjat una llista unitària, però ha defensat que l'important no és tant la unitat electoral com la unitat estratègica i en la "diversitat" per seguir defensant la independència.





Sense al·ludir a Borràs, el candidat d'ERC sí que ha destacat que l'1-O va ser un èxit col·lectiu de la ciutadania de catalana perquè es va votar tot i les càrregues, i ha afegit que "ningú ha de patrimonialitzar l'1-O perquè és una victòria de país i un èxit compartit".





ERC ha insistit en la seva estratègia de campanya de no entrar en una confrontació amb JxCat tot i les crítiques de Borràs, però Gómez del Moral sí lamenta que s'organitzen competicions de qui és "més independentista" i ha recordat que el seu partit ho és des de la seva fundació, el 1931.





El candidat dels comuns, Jaume Asens (ECP), ha dit que coincideix amb els partits independentistes a que Catalunya és una nació que té dret a decidir, però difereix en l'estratègia, ja que la seva formació creu que l'única manera possible és teixint aliances amb forces estatals.





Ha defensat que "Podem ha estat molt clar" defensant un referèndum per a Catalunya sobre el seu futur polític, i ha retret a l'independentisme que apostés per la via unilateral a finals d'octubre de 2017 que es va demostrar un fracàs.





Fachin (Front Republicà) ha carregat contra comuns i contra ERC: contra els primers, perquè considera que enganya prometent un referèndum a través d'una aliança amb Podem; als segons, perquè considera que no han aclarit si investiran o no Pedro Sánchez (PSOE).





Fachin, exlíder de Podem a Catalunya i exdiputat de SíQueEsPot al Parlament, ha demanat sortir del debat amb el compromís que a cap partit independentista li "tremolaran les cames" al Congrés i finalment no investiran Sánchez, però ni ERC ni JxCat ho han garantit.