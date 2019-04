Canvi de guió en plena campanya electoral. La Junta Electoral ha prohibit a Atresmedia realitzar el debat electoral del proper dimarts 23 d'abril pel incloure entre els seus participants a Vox.









L'organisme recorda que, segons la legislació vigent, cap força que no hagi obtingut un mínim d'un 5% de vot en les últimes eleccions pot assistir a un debat televisat. Ja que Vox tot just va treure unes desenes de milers de vots en 2016 (0,2% sobre el total de sufragis), no compleix amb aquesta condició.





Així mateix, Vox "tampoc compleix la condició de grup polític significatiu ja que aquesta condició no només exigeix l'obtenció d'un nombre de vots vàlids igual o superior al 5% en recents processos electorals, sinó que aquest percentatge s'ha d'haver assolit en l'àmbit territorial del mitjà de difusió", ha afegit l'àrbitre interpretant l'article 66 de la Llei Electora.





A causa d'aquesta precisió, en 2015 Podemos i Ciutadans van entrar en el debat electoral de 2015 malgrat ser llavors extraparlamentaris. De moment, Vox només ha aconseguit gairebé un 11% de vots en les eleccions andaluses i això no li garanteix plaça en una televisió d'àmbit nacional.





No obstant això, la Junta Electoral deixa una escletxa al grup de La Sexta i Antena 3: reconsiderar el seu format de debat expulsant Vox perquè aquest pugui realitzar-se.





Les cadenes privades estan subjectes a aquesta legislació des de l'any 2011, quan una modificació normativa va posar al mateix nivell el seu tractament de les forces polítiques en període electoral amb les televisions públiques.