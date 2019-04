Zinedine Zidane li ha dit al Reial Madrid que vengui Gareth Bale, encara que per això hagi de suportar un cop financer.





El francès va tornar recentment al Bernabéu com a entrenador 10 mesos després de la seva partida, però té molta més autoritat sobre els traspassos i la direcció esportiva del club després del desastre dels regnats de Julen Lopetegui i Santiago Solari.









El Reial Madrid està planejant un estiu important d'activitat, buscant construir al voltant dels talents del jove brasiler Vinicius Junior, però també necessita recaptar diners en efectiu i reduir la massa salarial.





I Zidane finalment s'ha cansat de Bale, a qui ja havia posat a disposició fa més d'un any, però que ara està disposat a vendre per menys diners, amb pocs pretendents per a un jugador que compleix 30 anys aquest estiu i que requereix un desemborsament financer d'aquest tipus.









El president del club, Florentino Pérez, s'ha negat durant anys a acceptar la venda de Bale a la Premier League. El gal·lès va ser una compra de Pérez, un galàctic, de manera que els entrenadors anteriors s'han trobat sota pressió després de deixar a Bale fora de l'alineació.





No obstant això, aquest tracte especial ha acabat. La lluita contra les lesions ha estat un tret característic de l'estada de Bale a Madrid i ha frustrat als seus seguidors i als mitjans de comunicació locals, així com a Zidane.





És per això que el francès està a punt per seguir endavant amb un equip nou la propera temporada i aquests plans no inclouen el gal·lès.





Quan se li va preguntar sobre el futur de Bale a principis d'aquesta setmana, Zidane només es va comprometre amb el jugador fins al final de la present campanya.





"Queden set partits i conte amb Gareth", va dir Zidane abans de l'empat a 1-1 de dilluns a la nit contra Leganés. "Espero el mateix d'ell que dels altres".





Raphael Varane està buscant un nou contracte o una sortida de Madrid aquest estiu, mentre que Isco podria unir-se a Bale per deixar el club.





"Aquí hi ha molts jugadors amb els quals es pot guanyar diners. Molts clubs realment volen jugadors del Madrid, no és res de nou.





"Isco és un jugador important i m'agrada, però ja veurem què passa l'any que ve".





Zidane ha decidit jugar la temporada abans de donar a conèixer el seu destí a cada jugador, però el director executiu del Madrid, José Ángel Sánchez, ja està treballant en els telèfons per refrescar la imatge del Reial Madrid a imatge i semblança de Zidane.