CaixaBank consolida els seus programes de formació per a accionistes, on ja han participat més de 10.000 persones. Després de posar en marxa a finals de l'any passat el programa Webinars Aula per oferir formació online per a accionistes minoristes, CaixaBank ha aconseguit incrementar els seus esdeveniments de formació financera del Programa Aula, que imparteix de forma periòdica i presencialment per tota Espanya. A més, l'entitat continua reforçant les trobades que realitza amb accionistes en diverses ciutats espanyoles.









En només set mesos, des del llançament de Webinars Aula, l'entitat ha celebrat 14 cursos online, on han participat prop de 1.000 accionistes minoristes. Al llarg d'aquest any, CaixaBank impartirà un total de 15 sessions online. Els seminaris que s'han dut a terme fins al moment han aprofundit sobre l'anàlisi tècnica de valors, les polítiques monetàries dels bancs centrals i sobre diferents aspectes de la fiscalitat dels plans de pensions. Aquest programa reafirma l'aposta de l'entitat per la innovació i digitalització i potencia les eines que l'entitat posa a la disposició dels seus inversors perquè puguin prendre les millors decisions d'inversió. CaixaBank ofereix als seus accionistes l'oportunitat de poder participar en els seminaris formatius, independentment de la seva ubicació geogràfica.









Per a CaixaBank, la transformació digital i l'aparició de les noves generacions d'inversors minoristes exigeixen a les empreses una evolució del model de comunicació entre les companyies i els seus stakeholders. CaixaBank és la primera entitat del selectiu espanyol que ha implantat un programa complet de formació online específic per a accionistes mitjançant el qual poden formar-se de manera continuada i interactiva.





Aquest servei innovador es fonamenta en els principis de transparència i rigor que sustenta tota relació entre CaixaBank i els seus accionistes. Fidel a la seva aposta per la inclusió financera, l'entitat ha dut a terme des del 2011 un total de 79 trobades corporatives, on han assistit més de 6.900 accionistes, i 137 cursos Aula, amb més de 9.500 accionistes formats.









El 2018, CaixaBank va realitzar 17 trobades corporatives, que van comptar amb l'assistència de més de 870 accionistes. A més, va impartir 18 cursos Aula en 13 ciutats espanyoles, a les quals van acudir més de 1.300 accionistes, i 4 sessions Webinars Aula. Aquest any, en les jornades que l'entitat ha realitzat durant el primer trimestre, ha comptat amb la participació de més de 1.500 acionistes.





Amb el llançament l’any 2011 del programa Aula, CaixaBank va ser la primera entitat de l'Ibex a oferir formació als seus accionistes. L'entitat ofereix aquests cursos formatius sobre mercats financers i conjuntura econòmica, que són impartits per escoles de reconegut prestigi com l'Institut BME o la UPF Barcelona School of Management. Com a novetat, aquest any també s'han incorporat noves escoles de negoci, com l'Institut d'Estudis Financers o CaixaBank Research.





A més de les sessions formatives, CaixaBank també realitza de forma periòdica trobades corporatives amb l'objectiu d'estar prop dels seus accionistes, posar a la seva disposició informació actualitzada sobre l'acció i la companyia i donar resposta als seus dubtes i consultes.





CAIXABANK, UNA BANCA SOCIALMENT RESPONSABLE





Aquestes iniciatives formen part del Pla de Cultura Financera de CaixaBank, un projecte dissenyat per ajudar els ciutadans a prendre millors decisions en termes financers. CaixaBank té el compromís de promoure la inclusió financera, d'afavorir que els seus productes i serveis siguin comprensibles i estiguin a l'abast del major nombre de persones perquè entén que és una condició bàsica per aconseguir la igualtat d'oportunitats i lluitar contra l'exclusió social.





CaixaBank és un banc de referència en responsabilitat corporativa, compromès amb el benestar dels territoris als quals opera. De fet, un dels objectius principals del seu Pla Estratègic 2019-2021 és la gestió responsable i el seu compromís amb la societat. Les iniciatives en aquest àmbit promouen la transparència amb els clients; la cultura i la inclusió financera; l'acció social i el voluntariat; i el finançament sostenible.





Per a CaixaBank, fomentar el coneixement financer, l'estalvi i la previsió social contribueix a construir una societat més justa. En aquest sentit, l'educació financera és un pilar fonamental de la seva activitat en Responsabilitat Social Corporativa. L'entitat s'ha reafirmat com un banc diferent i transformador i s'ha esforçat per posicionar-se i potenciar el seu model de banca socialment responsable.





CaixaBank busca una rendibilitat sostenible i una gestió coherent amb la seva cultura i els seus valors corporatius centenaris: qualitat, confiança i compromís social. El model contribueix a la solució dels reptes més urgents en matèria econòmica, social i ambiental i respon a reptes globals de la societat.