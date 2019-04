El líder de Ciutadans i candidat a la Presidència del Govern, Albert Rivera, ha afirmat aquest dimarts que la vicepresidenta del Govern i ministra d'Igualtat, Carmen Calvo, i la portaveu del PSOE al Congrés, Adriana Lastra, no són feministes, sinó que són unes "sectàries" que neguen als homosexuals la possibilitat de ser pares mitjançant la gestació subrogada.









En un acte de Cs al Casino Primitiu d'Albacete, Rivera també ha apostat per establir una política de "tolerància zero" davant l'homofòbia i ha promès no donar "ni un pas enrere" en les llibertats civils, a més d'impulsar mesures per aconseguir una "igualtat efectiva".





Per al candidat a la Moncloa, cal defensar les llibertats civils i seguir fent avenços en aquest àmbit, davant "els conservadors que volen que res canviï". En la seva opinió, Espanya és un país "tolerant i obert", però segueix havent-hi casos d'homofòbia i també moltes persones homosexuals, bisexuals, transsexuals i intersexuals que "no s'atreveixen" a públicament que ho són.





"Si Ciutadans governa, no hi haurà ni un pas enrere en les llibertats civils, però ni un pas. Tots els passos seran cap endavant perquè queda molt per fer", ha subratllat. Per deixar-ho clar, el programa de la formació taronja per a les eleccions generals del 28 d'abril planteja "blindar el matrimoni entre persones LGTBI i incloure el dret a la no discriminació per raó d'orientació o condició sexual".





PARELLES DE FET





A continuació, Rivera s'ha compromès a impulsar una llei per garantir la "igualtat real" entre els ciutadans independentment de quin sigui el seu model de família, eliminant per a això "tots els obstacles" que la impedeixen.





Ho ha fet en un acte acompanyat per Pablo Sarrión, candidat número 17 a la llista al Congrés dels Diputats per Madrid que ha comptat costat dels seus pares les dificultats a què s'ha enfrontat per ser gai.





Sarrión va ser un dels militants 'taronges' que va onejar la bandera LGTBI a la manifestació celebrada a la plaça de Colón de Madrid a favor de la unitat d'Espanya i d'eleccions anticipades. Posteriorment, va discutir a la televisió amb el candidat de Vox a la cambra baixa per Albacete, Fernando Pau, que havia dit que si tingués un fill homosexual li diria que es sotmetés a una teràpia, i que va acabar renunciant a ser candidat.





Rivera també ha proposat que les parelles de fet tinguin "els mateixos drets" que els matrimonis, com poder fer una declaració de la renda conjunta, sol·licitar ajudes com a família nombrosa o cobrar la pensió de viduïtat.





GESTACIÓ SUBROGADA





Així mateix, ha tornat a defensar la gestació subrogada i ha afirmat que des del Govern promourà una llei per regular-la. Segons la seva opinió, cal plantar cara a "tant sectarisme i tanta manca de sensibilitat i d'empatia" com mostren alguns polítics tant d'esquerres com de dretes.





"Uns diuen que només pot ser la família natural, no sé si la d'Atapuerca o la de la Reconquesta", i "altres diuen que les dones no poden col·laborar amb altres dones o amb famílies LGTBI perquè formin una família", ha indicat , criticant tant la postura del PP i Vox com la del PSOE i Podem.





Des del seu punt de vista, no es pot qualificar de feministes a la vicepresidenta del Govern i ministra d'Igualtat, Carmen Calvo, i a la portaveu socialista al Congrés, Adriana Lastra. Són "polítiques sectàries que fan que Pau (Sarrión) no pugui ser pare", ha afegit.





APARTAR L'ODI DE LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES





Rivera ha incidit que ell vol ser "el president de totes les famílies" perquè "estem al segle XXI, no en el XIX". A més, ha reivindicat l'amor i ha advocat per "apartar l'odi dels governs i les polítiques públiques.





"L'odi", que "assenyala a les persones diferents" és "un càncer per a la nostra societat", ha advertit Rivera, que ha apel·lat a "la gent sensata" que "vol viure en un país decent" i els ha dit: "jo estic en política per fer-li la vida una mica més fàcil als meus compatriotes, no per fotre'ls la vida".





El president de Ciutadans ha carregat contra els "odiadors professionals" i ha lamentat que "només siguin notícia els radicals i els que criden". Davant d'això, ha demanat que es treballi per preservar la llibertat i la igualtat i no es doni per feta la seva vigència.





Durant l'acte, Pablo Sarrión ha recalcat que ser homosexual "no és una opció" i que les persones del seu col·lectiu no volen "tornar a ser tancats en un armari", com creu que pretén Vox. "Patim perquè ens costa acceptar-nos, però més ens costa que ens acceptin", així que "avancem cap a la diversitat, la tolerància i la llibertat", ha afegit.





Sarrión, que va néixer fa 29 anys a Ontur, una localitat d'Albacete d'uns 2.000 habitants, ha explicat que va haver de marxar del seu poble, on va ser el primer noi homosexual que es va atrevir a passejar pel carrer de la mà de la seva parella.





CONTRA L'ASSETJAMENT ESCOLAR





Tant ell com els seus pares s'han emocionat a explicar la seva experiència, ja que, segons ha recordat la seva mare, Pepi, sent adolescent va patir 'bullying' a l'institut i per aquest motiu van passar "uns anys veritablement dolents".





El pare, Pere, ha explicat com ell sempre va saber que el seu fill "era diferent", de manera que quan es va sincerar amb ell va rebre la notícia amb naturalitat i li va semblar una mica "normal".





Rivera ha aprofitat per destacar una altra de les mesures del programa electoral de Cs, la qual planteja prohibir l'ús de telèfons mòbils en horari lectiu per tal de "garantir la convivència escolar", en el marc d'un pla que inclou també un pla contra l'assetjament escolar.





Segons ha assenyalat, els nens i adolescents LGTBI "pateixen molt més" l'assetjament dels seus companys a l'escola, en ocasions a través de les xarxes socials i els mòbils. "A l'aula es va a estudiar, no a despistar-se ni a assetjar a ningú", ha apuntat per justificar la mesura, que s'aplicaria en els cursos d'educació bàsica, primària i secundària i obligaria els alumnes a "deixar els mòbils a la porta de l'aula".