La JEC autoritza Junqueras a participar en un acte electoral per videoconferència des de la presó

La Junta Electoral Central (JEC) ha autoritzat que el cap de llista d'ERC a les eleccions generals del 28 d'abril, Oriol Junqueras, participi des de la presó via Internet en un debat organitzat per l'Agència Catalana de Notícies (ACN), però denega el permís per a uns altres de ràdio i televisió que requeririen un desplegament tècnic que "afectaria greument el funcionament" de la presó.





En un escrit, ERC va demanar que Junqueras pogués estar present en una entrevista en el programa 'Els matins' de TV3 del 18 d'abril, en un debat de l'agència ACN el 19 d'abril; en un altre de TV3 el dia 24 i un en Catalunya Ràdio el 25.





En la seva resolució, i atesos els informes de la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries del Ministeri de l'Interior, la JEC rebutja autoritzar el desplegament tècnic necessari perquè Junqueras pugui participar des de la presó de Soto del Real, ja que això trastocaria el règim intern de la presó.





PRESONS HO DESACONSELLAVA





"Els informes posen en relleu la incompatibilitat de les sollicituds amb diferents circumstàncies operatives i funcionals que envolten la situació de presó provisional: l'horari de les entrevistes i debats; la impossibilitat de disposar de l'única sala de videoconferència operativa en el centre, la reserva de les sales a previstes a connexions telefòniques a comunicacions ja programades d'interns i el fet que Junqueras aquests dies estigui convocat en el judici del Suprem", detalla.





No obstant això, no veu inconvenient en què es permeti que el dirigent d'ERC pugui participar per via telemàtica en el debat de la citada agència catalana de notícies, programada per al dia 19, que és festiu i no hi ha judici, i que no exigiria el mateix desplegament.





En aquest sentit, l'organisme supervisor dels comicis comunica a Institucions Penitenciàries que haurà de "arbitrar les mesures oportunes perquè pugui tenir lloc la participació telemàtica del candidat" en aquest debat del divendres al matí.