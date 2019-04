El grup empresarial Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), la societat d'inversió Artemis, la companyia petroliera Total i el grup cosmètic L'Oréal han anunciat donacions que sumen un total de 600 milions d'euros que es destinaran a les tasques de reconstrucció de la catedral de Notre-Dame a París, després del greu incendi registrat aquest dilluns i que aquest dimarts s'ha donat per extingit.









"La família Arnault i el grup LVMH, solidaris amb aquesta tragèdia nacional, es mobilitzen per Notre-Dame. Faran una donació d'una suma global de 200 milions d'euros al fons dedicat a la reconstrucció d'aquesta obra arquitectònica, que és part de la història de França", ha explicat el grup empresarial propietat de Bernard Arnault, en un comunicat publicat en el seu compte de la xarxa social Twitter.





Per la seva banda, la societat d'inversió Artemis, propietat de la família Pinault, ha avançat, en un comunicat remès a l'agència de notícies AFP, que desbloquejarà 100 milions d'euros per a la reconstrucció del temple gòtic parisenc.





La companyia petroliera francesa Total ha anunciat 100 milions d'euros més per a la reconstrucció del temple gòtic parisenc.





"Total, primer mecenes de la Fundació del Patrimoni durant molts anys, ha fet una donació especial de 100 milions d'euros per a la reconstrucció de Notre-Dame", ha indicat el conseller delegat de Total, Patrick Pouyanné, en un missatge a Twitter.





Posteriorment, el grup cosmètic L'Oréal ha informat que entregarà 200 milions d'euros per a la recuperació de la catedral francesa, dels quals 100 milions d'euros seran assignats des de la fundació Bettencourt Schueller.





COL·LECTA CIUTADANA





D'altra banda, la Fundació del Patrimoni, una organització independent que organitza campanyes de donacions, ha informat al seu lloc web que la campanya que ha posat en marxa per recaptar fons per a la reconstrucció de Notre-Dame ja suma més de 3,3 milions d'euros.





Després del devastador incendi, la Fàbrica de la Moneda de París ha anunciat que reeditarà una moneda commemorativa de Notre-Dame de París, recuperant un disseny del 2013 que reflecteix l'estampa de la catedral per una cara i la principal rosassa per l'altra, i que els fons per la venda es destinaran a la reconstrucció del temple parisenc.





La presidenta de la regió d'Illa de France, Valérie Pécresse, ha avançat que desbloquejarà deu milions d'euros d'ajuda d'emergència per destinar-los a les tasques de reconstrucció de la catedral de Notre-Dame.





Per la seva banda, l'alcaldessa de París, Anne Hidalgo, ha anunciat que organitzarà una "conferència internacional de donants per recaptar fons per a la reconstrucció de la catedral i ha avançat que desbloquejarà 50 milions d'euros per a aquests treballs.





L'incendi, que va començar poc abans de les 19.00 de la tarda (hora local) aparentment de manera accidental, va poder originar-se al sostre de la catedral, tal com han explicat els bombers de la capital francesa.