El València Club de Futbol ha arribat a un acord per vendre els terrenys de l'actual estadi de Mestalla a la cooperativa ADU Mediterrani, segons ha informat oc, signatura assessora de l'operació que constitueix una de les majors transaccions de terrenys de l'última dècada en aquesta ciutat.









L'operació suposa la compra-venda de sòls amb una superfície de 97.225 metres quadrats, dels quals 55.769 metres quadrats seran destinats a la construcció d'habitatges i els 41.456 metres quadrats restants, a edificis terciaris.





La signatura adjudicatària dels terrenys ha confiat a la consultora immobiliària la gestió per a la venda de la part terciària del projecte.





Així mateix, també s'encarregarà de mitjançar en la venda dels habitatges en règim de cooperativa dins del registre de demandants de la patronal del sector Concovi.





SOL·LICITUD D'HABITATGES





Segons la signatura, aquest mateix dimarts s'obrirà la inscripció en el registre d'habitatges de la cooperativa de la Sèquia de Mestalla a través de la consultora immobiliària CBRE i de la plataforma en línia 'Viviendea', entre d'altres.





Es tracta, segons la consultora, d'una "operació immobiliària emblemàtica", donada la "falta de sòl disponible" actualment per a habitatges a València, segons ha indicat el director de la firma a la ciutat, José Ángel Sospedra.





"Actualment no queda una borsa de sòl urbanitzable similar a València, ni per ubicació, ni per volum, el que la converteix en una operació emblemàtica, a més d'una de les més grans de l'última dècada a la ciutat", ha afegit.