Dos pesos pesants de la llista municipal d'Ada Colau han anunciat que abandonen la primera línia política. La regidora de Ciutat Vella a l'Ajuntament de Barcelona, Gala Pin, ha assenyalat que no repetirà a les llistes a les eleccions municipals a la capital catalana: "És el moment de la retirada", ha assegurat.









"En aquests quatre anys ho he donat tot i ara és el moment de la retirada perquè hi ha relleus", ha sostingut la regidora, que ha anunciat que anirà en un simbòlic lloc 37 en la llista de les eleccions municipals del 26 de maig.





Ha assegurat sentir-se "molt cansada", que segueix creient en el projecte de BComú, però que seguirà en el projecte des de segona fila, des d'un lloc sense tanta exposició pública, ha apuntat.





MERCEDES VIDAL TAMBÉ ABANDONA A COLAU





Per la seva banda, la regidora de Mobilitat, Mercedes Vidal, ha publicat un text al seu compte de Facebook explicant la seva posició: "Les recents tensions entre Comunistes, EUiA i Comuns, tots ells espais que sento com a propis, han acabat per afectar-me en el personal, i situar-me en la contradicció que no puc gestionar d'una altra manera que fent un pas al costat", ha expressat en el seu perfil personal.





Amb les dues sortides, la llista dels comuns a l'alcaldia de Barcelona queda seriosament deslluïda: d'onze regidors obtinguts en les últimes eleccions, només quatre han decidit seguir secundat el projecte municipalista capitanejat per Colau.