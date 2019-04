Messi classifica al FC Barcelona per a les semifinals de la Champions

El FC Barcelona ha superat aquest dimarts el Manchester United (3-0) al Camp Nou, en el partit de tornada dels quarts de final de la Lliga de Campions, per superar a la fi el 'mur' amb què s'estavellava en aquesta fase en les últimes tres temporades, i ho va fer gràcies a un Leo Messi que va liderar els seus amb dos gols i obrint la jugada que va acabar amb la sentència de Coutinho.





Tenia el Barça un lleuger avantatge del partit d'anada, amb el 0-1 d'Old Trafford , i no es va fiar d'ella. El triomf clar, va poder canviar amb la pilota al travesser que va enviar Marcus Rashford en el primer minut de joc, però el United va seguir espès en atac i el Barça, o Messi, va voler festa i la va tenir.

Excepte aquest travesser, Marc-André Ter Stegen va tenir poca feina i el que va tenir, en un cop de cap al final del duel del ovacionat Alexis Sánchez en la tornada al Camp Nou, el va resoldre bé. El Barça, com a l'anada, va posar les ocasions i l'encert. Va posar el joc i el control. Ferm enrere i letal a dalt.





FOTO: @fcbarcelona





Adéu al mur dels quarts, el mateix en què es van estavellar en les tres temporades anteriors davant Atlètic de Madrid, Juventus i Roma, i hola a unes semifinals quatre anys després. Messi busca guanyar aquesta 'Copa tan bonica' que va prometre a l'estiu, en la presentació de l'equip, i els seus dos gols van tirar a baix aquesta barrera mental.





Va tenir un primer gran quart d'hora el Manchester United. El seu tècnic, Ole Gunnar Solskjaer, va prometre una versió més ofensiva dels seus, i els seus pupils van fer cas. Una carrera d'un Rashford explosiu només la va parar al travesser, amb Ter Stegen venut. McTominay o Martial ho van provar, ja sense tant perill, però el ManU no comptava amb el 'factor Messi'.





Va xiular l'alemany Felix Brych un penal sobre Ivan Rakitic però ell mateix ho va revocar després de consultar el VAR. Poc després, veient que l'United estirava línies i tenia cert perill, Messi va dir 'fins aquí'. Rakitic va pressionar a Young, la pilota rebotat el va lluitar el '10' i se'l va quedar, va marxar amb túnel de Fred, se la va posar llarga i va batre de tir col·locat i potent a un David De Gea que no va poder arribar.





Després d'obrir la llauna, quatre minuts després, Messi es va fer amb una altra pilota barallat per Coutinho, va encarar a Jones i va disparar, ras i més fluix amb la destra. No hauria estat gol de no ser per l'error clamorós de De Gea, que la va voler blocar i se li va escapar de les mans per colar-se per sota del seu cos. Va ser el desè gol del '10' en aquesta Lliga de Campions.





El porter internacional espanyol sí va estar bé a la vora del descans traient, gairebé amb l'esquena, un tret a boca de gol de Sergi Roberto. De Gea ho va evitar, va ser guanyant confiança després de quedar desmoralitzat amb el 2-0, però poc va poder fer davant un fort xut col·locat marca de la casa enviat amb el guant que Philippe Coutinho té en el seu peu dret. Golàs, i gest reivindicatiu amb els dits tapant-se les orelles, després d'escoltar algun que altre xiulet anteriorment a casa seva.





Messi portava dotze partits de quarts de final a la Lliga de Campions sense marcar. L'hi van fer saber a Ernesto Valverde a la roda de premsa prèvia a aquest partit i va vaticinar el següent: "Estarà més a punt de marcar matí, llavors".





Va encertar el tècnic i el seu pupil, el '10', el millor jugador de la història del club i el temps dirà si el millor de tots els temps, es va guanyar el seguir viu en la "copa tan bonica" que persegueix i en la qual , després de tres temporades estavellant-se al mur de quarts, ja són a semifinals.





No van estar tan fins en el seu vaticini aquells que li van dir a Ole Gunnar Solskjaer que aquest havia de ser el seu any, i el del Manchester, per allò de visitar el Camp Nou 20 anys després de fer-ho com a jugador, amb el '20' a l'esquena , i donar-li la Copa d'Europa als mancunianos contra el Bayern de Munic. El camí dels 'red devils' no va passar del feu blaugrana; no va passar del jardí de Messi.