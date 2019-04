Aconseguir el NIE és un malson per als estrangers

Què passa quan un ciutadà estranger troba feina a Espanya i l'Administració retarda els tràmits per regularitzar la seva situació? La indefensió dels que compleixen les normes i no veuen resposta positiva per part del sistema no és una excepció. Passa en matèria laboral i en molts altres supòsits.









El Número d'Identificació d'Estrangers (NIE) és un document necessari per a diferents tràmits per a aquelles persones que vulguin viure o posseir una propietat a Espanya, entre ells el pagament d'impostos, obtenir la llicència de conduir, treballar, accedir a serveis de seguretat social , obrir un compte bancari o acceptar una herència.





Les empreses que volen contractar una persona no espanyola ho necessiten per formalitzar la relació laboral, però què passa quan el NIE no arriba per la lentitud del sistema? Són molts els ciutadans que després de ser elegits per a un lloc de treball, no accedeixen a ell perquè aquest document no arriba a temps. Això els pot portar fins i tot a estar en situació irregular i, tot i realitzar els passos correctes, estar desprotegits davant la llei.





Una altra polèmica a resoldre és que, a més del que es demana a la pàgina web del Ministeri de l'Interior, algunes comissaries reclamen més documentació, fet que alenteix encara més l'obtenció del NIE.





Les experiències de ciutadans que sol·liciten el NIE i no ho aconsegueixen, o ho aconsegueixen quan ja és tard, són molt diverses.





BRASIL





Luiz Caetano és brasiler, té 31 anys i cursa el tercer any del Màster de Comerç i Finances Internacionals a la Universitat de Barcelona (UB): "Com a estudiant estranger i no comunitari, necessito del NIE per poder estar a Espanya legalment i transitar per la UE sense necessitat de visat i realitzar altres tràmits administratius a Espanya. Vaig arribar a Barcelona el setembre de 2016 amb visat d'estudiant per a 90 dies. Dins d'aquest període de 90 dies cal fer els tràmits administratius en Estrangeria i Policia per a obtenció del nombre NIE i la targeta del TIE. Em caduquen a data de 14 de setembre de cada any subseqüent fins que acabi el període de la meva màster, que dura tres anys i finalitza el 2019".





Caetano va aconseguir pis l'octubre de 2016 i un mes després va presentar passaport, visat, justificants bancaris, antecedents penals, assegurança de salut privada, matrícula del màster pagat, llibre de família (ja que va venir amb la seva dona i els seus dos fills), diplomes, postgraus i tots els requisits per obtenir el NIE. Després d'anar a comissaria per a la presa d'empremtes dactilars, va pensar que "el calvari havia acabat", però un any després, quan va haver de renovar el NIE, aquest es va retardar tres mesos, de setembre a desembre, perquè faltava una fotocòpia del banc.





"Només havia presentat la documentació del meu banc del Brasil, la qual tenia tot el muntant necessari en equivalent en euros per poder quedar-me més temps a Espanya. Però no, no era suficient tenir l'equivalent en euros en un banc fora d'Espanya. Vaig haver de fer una transferència a un banc espanyol i presentar el meu nou saldo bancari espanyol. El gener de 2018, vaig presentar la documentació que havien requerit i em vaig quedar a l'espera una altra vegada de veure el meu tràmit resolt. La meva espera ja era gran. Sense paciència, a l'abril de 2018 vaig sol·licitar la primera cita disponible per a la presa d'empremtes a la pàgina de la Policia. la vaig obtenir per al maig de 2018, el que per a mi era bo, doncs potser tenia temps de canviar la meva tràmit a 'resolt'. Engany. no havia canviat res fins a la data d'anar a la Policia. Vaig anar a la Policia, com diem al Brasil: a donar la cara i coratge per tenir això resolt", relata.





Després d'anar a l'hora i lloc previst i realitzar una cua de més de 40 minuts, la treballadora que el va atendre li va preguntar per la carta del Govern espanyol en la que deia que tenia el tràmit 'resolt'. "Vaig dir que segur que l'havien enviat perquè ja feia més de cinc mesos que havia lliurat la meva documentació i no podien haver trigat tant. En aquest moment, la senyora, molt simpàtica, es va aixecar de la cadira i va anar a parlar amb una altra senyora que deia que era la seva cap. Ens va dir que no podríem haver arribat fins allà sense la documentació del Govern i que, per un error, havien fet tot el procés administratiu sense comprovar que tenia aquesta carta a les mans ". Caetano desconeixia si sortiria de comissaria sense NIE i amb algun càrrec administratiu. "Vaig tenir por", confessa, perquè no sabia quina era llavors la seva situació a Espanya.





Van seguir esperant més de dues hores i els van informar que des d'Estrangeria tan sols constaven els tràmits dels dos fills, però s'havia estat desestimat el de la seva esposa. Els van comunicar que es tractava d'un "error" ja que "el Govern no podria desestimar la sol·licitud d'un sol membre de la família que està legal a Espanya i amb fons econòmics que demostren que poden mantenir-se a Espanya". Els van citar per al dia següent prometent solucionar l'error administratiu i, finalment, es va solucionar. Al juliol de 2018 ja tenien de nou la situació regularitzada, però el NIE caducava al setembre de 2018.





De nou, a l'agost, va posar en marxa la petició de cita prèvia en estrangeria i una altra vegada va patir els retards i la falta de data estimada de resolució del tràmit. "Aquesta és la meva odissea per obtenir el NIE a Barcelona. Cada any hi ha nous rècords de retard i cap explicació del Govern".





GUINEA EQUATORIAL





Miraculosa Okomo va venir des de Guinea Equatorial a Espanya amb visat d'estudiant i després va obtenir el NIE. La complicació va sorgir quan va haver de renovar-lo. "Porto esperant des de l'any passat que em diguin alguna cosa, però segueix igual, en tràmit. Em diuen que esperi, només puc esperar".





"Jo vaig dipositar tota la meva documentació el 7 de juliol de 2018 i fins a la data em segueixen posant en tràmit. Em dirigeixo a l'oficina d'estrangeria i em diuen que segueixi esperant, com si no hagués esperat prou. Necessito el meu NIE, hi ha coses que ja no puc fer. Un vol fer bé les coses i no els ho permeten, perquè després vinguin i et diguin indocumentada", explica Okomo.





L'ODISSEA CONTINUA





Tot això fa que els estrangers intentin agilitzar els tràmits el més aviat possible i acudeixin a l'ajuda d'algun gestor que els orienti pel que fa a la documentació necessària però, sobretot, en com obtenir la cita el més aviat possible, per escurçar els terminis. La il·legalitat d'haver de pagar per obtenir cita prèvia es produeix, tal com va publicar Catalunyapress al gener de 2018.





Més d'un any després d'aquell reportatge, aquesta és la situació d'algunes de les persones que van denunciar el cas a aquest diari. Clara L., de nacionalitat francesa, va arribar amb 24 anys a Barcelona al novembre de 2017 i havia de començar a treballar al febrer. Ella va narrar llavors les anades i vingudes per obtenir el NIE, que no va aconseguir a temps per retard administratiu, i es va negar a pagar per tenir cita prèvia a la comissaria, de manera que no va aconseguir-ho a temps.





Què va passar? L'empresa, una multinacional especialitzada en assumptes reglamentaris sobre nutrició animal, va decidir esperar els mesos necessaris perquè Clara L. obtingués el NIE, que, confia que no haurà de renovar per ser ciutadana de la Unió Europea. El coneixement del sector, la necessitat de mà d'obra qualificada i la seva experiència van jugar al seu favor, i ara viu i treballa a Barcelona, una ciutat en què espera seguir almenys durant un temps.





Tot i que la història de Clara va tenir un bon final, encara recorda "la pèrdua de temps i diners" perquè l'administració t'atorgui la documentació que per dret et correspon, especialment quan la persona és de la Unió Europea.





Jonn Jackson, procedent dels Estats Units, sí va optar per desemborsar diners a canvi d'agilitar els tràmits quan va arribar a la capital catalana. Va considerar que era el millor per poder empadronar-se i aconseguir un habitatge. Tenia permís per estar al país 90 dies, però no era temps suficient, ja que trigava més en aconseguir el NIE, així que va contractar una advocada.





Com li va anar a Jonn? Després d'un any a Barcelona, va tornar als Estats Units. Des d'allà, assenyala que volia fer un programa d'Auxiliars de Conversa a la ciutat comtal, però el fet d'haver de realitzar de nou els tràmits del NIE, li van fer fer-se enrere: "Vaig tenir altres raons, però aquesta va ser una d'elles".





MINISTERI DE L'INTERIOR





Des del Ministeri de l'Interior, assenyalen que el "col·lapse" per obtenir diversos documents relacionats amb estrangeria no es dóna només amb el NIE ni tampoc passa només en una única zona, sinó que es dóna també a Madrid, a la Comunitat Valenciana i a Andalusia.





El NIE, aparentment, hauria de ser dels tràmits més senzills i resoldre en qüestió de dies, però l'escassetat de personal, la càrrega de treball i la manca de coordinació juguen en contra. Així ho explica el delegat de Comissions Obreres al Ministeri de l'Interior, David Ripoll, que reconeix que els tràmits "s'estan demorant" i no preveu que això canviï a curt termini.





Tot i que la normativa vigent estableix un període de cinc dies per contestar al sol·licitant del NIE si compleix o no amb els requisits, la realitat és una altra. A això s'afegeix el fet que "no totes les comissaries demanen la mateixa documentació, i això crea més confusió al ciutadà", segons assenyala Ripoll.





Una altra de les dificultats és que tampoc totes les comissaries realitzen aquest paperassa, i les de Madrid i Barcelona solen assumir la feina d'altres oficines.









Ripoll afegeix que en el cas dels ciutadans comunitaris, presentant el passaport poden obtenir un lloc de treball, però moltes empreses sol·liciten igualement el NIE.





La solució, indica Ripoll, passaria per augmentar el nombre d'efectius a les comissaries. En aquest sentit, els sindicats ja van demanar més personal per agilitzar els tràmits per a l'obtenció del DNI espanyol i, dels 300 treballadors que van reclamar, ja s'han incorporat la meitat d'ells.





Implementar un millor sistema de cita prèvia que inclogui totes les oficines també ajudaria a millorar la situació, i és que es triga fins a dos mesos per aconseguir una cita. Segons les previsions, "a mig termini es preveu que segueixi el col·lapse".