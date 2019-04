Incertesa al voltant de les perspectives econòmiques el 2019

Molts especialistes econòmics parlen d'una possible crisi econòmica que podria començar aquest any, la preocupació és evident en el sector econòmic mundial. A Europa la preocupació és gran, potser per això la Comissió Europea es pronunciava aquesta passat mes de febrer sobre com veia el panorama en el vell continent i apuntava incertesa davant la situació mundial.









Es preveu que l'economia europea creixi per setè any consecutiu el 2019, amb previsions d'expansió en tots els Estats membres. El ritme de creixement global es moderarà en comparació amb els elevats índexs dels últims anys i les perspectives estan subjectes a una gran incertesa.





