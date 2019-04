Rufián: "Una llista entre l'espai convergent i ERC no és una llista única"

El número dos d'ERC a les eleccions generals, Gabriel Rufián, ha defensat aquest dimecres que el seu partit hagi rebutjat concórrer als comicis en una llista amb JxCat: "Una proposta electoral entre l'espai convergent i ERC no és una llista única, és una coalició electoral".









En el col·loqui 'Primera plana' organitzat per 'El Periódico', ha dit que sí s'obriria a una llista unitària del sobiranisme si abastés des de la CUP al PDeCAT, incloent ERC, Òmnium, ANC, comuns autodeterministes, Suma't i Demòcrates, però com això s'ha demostrat impossible per la negativa de diversos actors, ERC rebutja una aliança només amb JxCat.





És la primera vegada en aquesta campanya que ERC aborda les constants apel·lacions de JxCat a presentar-se junts, i Rufián ha defensat que, davant la impossibilitat de fer una candidatura de tot l'independentisme, ha estat fins ara "un model èxit" que JxCat i ERC s'hagin presentat al Congrés sempre per separat.





Segons Rufián, JxCat representa el "centre dreta, liberal, conservador català" mentre que ERC defensa la posicions d'esquerres, i és positiu que cada un defensi els seus ideals i després es posin d'acord en el que afecta el procés sobiranista de Catalunya, al seu parer.





Rufián ha dit que amb JxCat es posen sempre d'acord en qüestions sobre el futur polític de Catalunya, però que no poden concórrer junts perquè no estan d'acord en alguns temes d'altres àmbits, i ha recordat que el PDeCAT va recolzar el decret del Govern "sobre fons voltors".









La tesi d'ERC és que una llista única d'incloure posicions tan allunyades com les de David Fernández (CUP), Carles Puigdemont (JxCat) i Jaume Asens (ECP), i com això s'ha demostrat impossible, el més convenient és anar per separat , ja que considera que així es maximitzen els suports.





Rufián també ha volgut ironitzar sobre que Asens, candidat dels comuns a les generals, està llançant propostes que, al seu parer, s'assemblen en gran mesura a les d'ERC: "Només falta Jaume Asens a ERC. Que jo sàpiga no ho està encara. No se sap què passarà d'aquí a cinc anys".





ORIOL PUJOL





Rufián ha criticat que s'hagi concedit el tercer grau penitenciari a l'exdiputat i exsecretari general de CDC Oriol Pujol: "A mi m'agrada tan poc com a qualsevol persona decent. Em grinyola", i ha desvinculat ERC de la decisió.





El candidat republicà ha exposat que va preguntar directament a la consellera de Justícia, Ester Capella (ERC), pel tema i que aquesta li va al·legar que era "una decisió judicial" -i no de la seva departament- en la qual el Govern no podria entrar.