Fiscalia investiga "conductes coactives" d'estudiants de la UAB a l'acte d'Álvarez de Toledo

La Fiscalia Superior de Catalunya ha obert diligències d'investigació per les "conductes coactives" d'estudiants de la UAB els dies 9 i 11 d'abril per l'acte de l'associació 'S'ha acabat' al qual va assistir la candidata del PP per Barcelona a les eleccions generals, Cayetana Álvarez de Toledo, entre d'altres dirigents polítics populars i de Cs.





En un decret, la Fiscalia Superior remet a la Fiscalia de Sabadell (Barcelona) la investigació de la denúncia presentada pel diputat de Cs Carlos Carrizosa.





El ministeri públic assenyala que grups d'ideologia contrària als membres de 'S'ha acabat' van fer convocatòries "a fi de 'rebentar'" les d'aquesta associació i que el dia 11 van intentar impedir a conferenciants i públic accedir a l'acte 'Davant els nacionalismes i populismes, Europa'.