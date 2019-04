CaixaBank acompanya empreses espanyoles agroalimentàries en la major fira agrícola d'Àfrica

CaixaBank participa per tercer any consecutiu al Saló Internacional de l'Agriculture au Maroc (SIAM), amb l'objectiu d'acompanyar i donar suport a les empreses espanyoles del sector agroalimentari que busquen internacionalitzar al continent africà.









Segons ha informat aquest dimecres en un comunicat, CaixaBank és l'únic banc espanyol present en l'esdeveniment i reforça així el seu paper com a entitat referent per a les empreses espanyoles al Marroc, on és present des de fa deu anys.





El SIAM, que se celebra entre els dies 16 i 21 d'abril a la ciutat de Meknès, és la major fira agrícola al continent africà i preveu rebre un milió de visitants i més de 1.500 expositors de 72 països en una superfície global de 180.000 metres quadrats.





Responsables de les divisions de Banca Internacional i Comerç Exterior i Tresoreria de CaixaBank es reuniran amb empreses assistents a l'esdeveniment per assessorar-les i donar-los suport en les seves exportacions i inversions al Marroc.





CaixaBank també celebrarà juntament amb l'ICEX una trobada per impulsar el coneixement i les relacions entre empreses agroalimentàries espanyoles i marroquines.





En l'esdeveniment, al costat de representants de les empreses presents a la fira, està prevista l'assistència de Ricardo Díez-Hochleitner Rodríguez, ambaixador d'Espanya al país; Ignacio Pino, country manager de CaixaBank al Marroc; i Manuela Hernández-Ardieta Rosique, especialista de Comerç Exterior de la Direcció Territorial d'Andalusia Oriental-Múrcia de CaixaBank.





Espanya s'ha convertit en un referent agroindustrial per al Marroc i, en l'actualitat, és el major venedor de maquinària agrícola al país.





Entre gener i novembre de 2018, Espanya va exportar al Marroc 402 milions d'euros en productes agroalimentaris, mentre que va importar 1.388.000 d'euros.