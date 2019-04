Es suicida l'expresident peruà Alan García després de disparar-se abans de ser detingut

L'expresident peruà Alan García ha mort aquest dimecres, hores després d'haver-se propinat un tret al cap quan les forces de seguretat han acudit al seu domicili per detenir-lo en relació amb la trama de cobrament de suborns a canvi de contractes públics que protagonitza la constructora brasilera Odebrecht a tota la regió.









La notícia de la mort de García ha estat anunciada pels membres de l'APRA --el partit polític de l'expresident-- Omar Quezada i Nidia Vílchez des de l'Hospital Casimiro Ulloa, en què estava sent operat d'urgència, segons informa el diari peruà 'El Comercio'.





García estava sent investigat per presumptes suborns en la construcció d'un tren per a Lima, projecte en el qual hi estava involucrat Odebrecht. La Policia també ha detingut aquest dimecres Luis Nava, l'ex-secretari general de Presidència, i Miguel Atala, l'exvicepresident.