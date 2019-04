LetterOne, societat controlada per l'inversor rus Mikhaïl Fridman, ha ampliat el termini d'acceptació de l'oferta pública voluntària d'adquisició (OPA) de Dia fins al 30 d'abril inclòs, segons ha comunicat el fons a la Comissió Nacional del Mercat de Valors ( CNMV).









En concret i després d'aquesta ampliació, el termini d'acceptació inicial, que va començar l'1 d'abril finalitzava el 23 d'abril, s'amplia fins a finals d'aquest mes perquè els accionistes de Dia disposin de més temps per prendre una decisió sobre l'acceptació de l'OPA després de la Setmana Santa.





La firma d'inversió de Fridman, que compta amb el 29% del capital social, ha informat que a tancament d'ahir, havien comunicat a l'agent de l'OPA acceptacions respecte de 20.517.986 accions, la qual cosa suposa el 4,64% de les 441.937.819 accions a les quals es dirigeix efectivament.





Aquesta xifra representa el 3,3% del capital social de la cadena de supermercats i s'allunya del mínim de 35,49% que necessita Fridman perquè prosperi la seva OPA.





Fonts financeres han explicat que el percentatge d'acceptació de l'OPA "no és significatiu", ja que la majoria de l'adhesió a l'oferta se sol realitzar en les últimes 48 hores.





El soci director de L1 Retail, Stephan dutxar-me, ha advertit que la situació en què es troba la companyia és "molt delicada" amb descensos de vendes. "Sense una injecció de capital i un canvi en el govern i en el lideratge per aconseguir una exigent transformació, la viabilitat del negoci està en dubte", ha recordat.





Ducharme ha subratllat que el consell d'administració ha "deixat clar" als accionistes que, en cas que l'OPA no tingués un resultat positiu, es pot veure obligat a acollir-se al "règim d'insolvència o dur a terme canvis de deute per capital" , el que provocaria "noves pèrdues significatives" per als accionistes. "Per tant, animem a tots els accionistes a que venguin les seves accions en l'OPA i així rebin 0,67 euros per acció", ha subratllat.





L'oferta sobre Dia està condicionada a l'acceptació de, almenys, el 50% de les accions a les quals es dirigeix efectivament, el que suposa un mínim del 35,49% del capital social que sumat al 29,001% propietat de LetterOne, aquest aconseguiria una participació mínima del 64,50%.





L'OPA de Fridman ja compta amb l'opinió favorable del consell d'administració de Dia donades les actuals circumstàncies de la companyia, "no hi ha cap altra alternativa" i a la llum dels "elevats riscos" que comportaria per a l'empresa, accionistes, creditors, empleats, franquiciats i proveïdors que l'oferta de l'inversor rus no prosperés.





LETTERONE DEMANA UNA NOVA LÍNIA DE FINANÇAMENT DE 380 MILIONS





D'altra banda, LetterOne ha demanat "més flexibilitat" als bancs creditors de Dia davant el deteriorament del negoci que està posant en risc la viabilitat de la companyia.





La firma d'inversió de Fridman ha sol·licitat un augment de 380 milions d'euros d'una nova línia de finançament 'super sènior', comparada amb els 170 milions d'euros previstos anteriorment.





A més, LetterOne ha subratllat que continua negociant amb els bancs creditors de la cadena de supermercats per arribar a un acord que permeti una estructura de capital viable a llarg termini.