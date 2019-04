JxCAT diu 'no' a la investidura de Pedro Sánchez

El PSOE de Pedro Sánchez podria, segons les enquestes publicades, governar amb el suport de Unides Podem i de PNB, però l'equip socialista ha temptejat altres formacions que li van donar suport a la moció de censura per fer fora el PP de Mariano Rajoy, i per al moment ha obtingut una negativa de JxCAT per a la investidura.









Fonts coneixedores de les converses assenyalen que JxCAT és la formació més reticent a donar suport a Sánchez, més que ERC, mentre que els partits bascos, no només el PNB sinó també Bildu, es mostren satisfets amb les mesures de Sánchez i confien en negociar uns pressupostos favorables a Euskadi.





L'entorn de Carles Puigdemont, qui segueix des de Brussel·les la política catalana i espanyola com si estigués a primera línia, exigeix pactar un referèndum d'autodeterminació a Catalunya perquè els catalans votin si volen o no la independència.





L'independentisme català no té una única veu, i mentre els de JxCAT no es fien del PSOE, des de les files republicanes de Madrid i Barcelona sostenen que si torna el diàleg, ERC també tornarà.





Al "referèndum d'independència ja" de JxCAT, el PSOE contesta que Puigdemont sembla tenir segrestat el partit, i aquest distanciament juga en contra de la investidura de Sánchez.