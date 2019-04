Aquestes són les raons del distanciament entre Florentino Pérez i Jaume Roures

Després de conèixer-se que Real Madrid Televisión hagi optat per no renovar el contracte amb Mediapro, que gestionava el canal a través de Royal Media, fet que suposa un trencament entre el club presidit per Florentino Pérez i l'empresa dirigida per Jaume Roures després de 18 anys, són diverses les raons que han saltat a la palestra.









Roures diu que no és independentista, però cercles de Madrid han mostrat el seu malestar pel que consideren les tesis sobiranistes de l'empresari català.





Sobre el cas de Reial Madrid TV, Roures sosté que la seva oferta era millor que la de la competència, de manera que sospita que el president madridista té altres motius més enllà dels econòmics.





Cal recordar que, després del referèndum de l'1 d'octubre de 2017, diversos espectadors van mostrar el seu desacord en què Real Madrid TV tingués alguna cosa a veure amb un empresari favorable al dret d'autodeterminació.





Roures va triar el periodista Antonio García Ferreras per dirigir els informatius de La Sexta. Els accionistes llavors eren les productores Mediapro i Globomedia (avui fusionades en Imagina), WPP, Televisa i l'empresari Juan Abelló.





En paral·lel, Florentino Pérez es va posicionar al costat de Mediapro a la guerra del futbol contra Prisa, i la Junta Directiva del Reial Madrid va aprovar els seus drets al grup de Roures durant set temporades, entre 2007 i 2015.





Però la relació es va enrarir el 2017, quan La Sexta es va negar a emetre el documental de Mediapro 'Les clavegueres d'Interior', en què denunciava fets pels quals s'ha condemnat l'excomissari Villarejo. El documental evidenciava que el govern del PP, i en concret el Ministeri d'Interior, espiava i actuava irregularment contra els seus adversaris polítics.