Sánchez: "Sí, sí, sí el consentiment és fonamental per definir si hi ha agressió sexual"

El president del Govern central i líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha defensat la necessitat de reformar el Codi Penal per introduir el consentiment exprés com un element fonamental per diferenciar amb claredat les relacions consentides de les agressions sexuals.









En un míting abarrotat al Palau de Congressos de Palma (Mallorca), on va omplir l'aforament de 1.500 persones i va deixar centenars fora, Sánchez ha carregat contra les polèmiques declaracions del cap de llista del PP al Congrés per Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, en un debat a la televisió.





Álvarez de Toledo es va burlar de la proposta del PSOE per reformar el Codi Penal en aquest sentit. "De veritat van a garantir això? Un silenci és un no? Vostès diuen que un silenci és un no? Un dubte: Segur que van dient vostès sí, sí, sí fins al final?", va preguntar a la cap de llista del PSOE per Sevilla, María Jesús Montero, que va respondre: "No és no. No és no, sobretot, en el consentiment femení".





Aquest dimecres, Sánchez s'ha compromès a que si segueix en el Govern Espanya no farà "ni un pas enrere en els drets, llibertats i en la seguretat de les dones". "Sí, sí, sí, per al PSOE és fonamental la reforma del Codi Penal. El consentiment és una cosa fonamental per definir si hi ha agressió sexual", ha contestat a Álvarez de Toledo.





Ha recordat que a Espanya les dones pateixen a l'any "més de 11.000" agressions sexuals. "Si no hi ha un sí és sempre un no", ha abundat. El programa electoral del PSOE es compromet expressament a impulsar una reforma del Codi Penal per garantir "que si una dona no

diu que sí, tota la resta és no"."Amb això, la manca de consentiment de la víctima serà clau en els delictes sexuals", diu el programa.





Amb un públic entregat a l'orador -es van facilitar autobusos per desplaçar a militants i simpatitzants des de diferents parts de l'illa- Sánchez ha qüestionat el patriotisme de què fan gala els partits de la dreta, PP, Ciutadans i Vox, als dirigents Sánchez veu donant-se "cops de pit dient Visca Espanya!".





"Són tan patriotes i estimen tant a Espanya que van decidir quedar-se amb els diners dels espanyols i ficar-se'l a la butxaca", ha comentat amb sorna en al·lusió a la corrupció al PP. "Ser patriota és treballar cada dia per que a Espanya es visqui millor!", ha clamat deslligant l'eufòria entre el públic, que li ha cridat "president, president".





També ha posat en dubte que la dreta defensi la recepta adequada per preservar la integritat territorial del país. "La unitat d'Espanya no es garanteix amb uniformitat sinó reconeixent la diversitat d'aquest gran país", ha afirmat.