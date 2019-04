​Almenys 29 morts en un accident d'autobús a Madeira

Almenys 29 persones han mort aquest dimecres a causa d'un accident d'un autobús turístic al municipi portuguès de Santa Cruz, situat a l'illa de Madeira, segons han confirmat les autoritats.





Poc abans, l'alcalde del municipi de Caniço, Filipe Sousa, havia confirmat que s'havien registrat 28 víctimes mortals, 11 homes i 17 dones.









No obstant això, l'agència de notícies Lusa ha indicat a última hora que un dels ferits, que havia estat traslladat a un hospital de Funchal amb pronòstic greu, ha mort. Els mitjans locals, que recullen que el sinistre s'hauria saldat a més amb més d'una trentena de ferits, apunten al fet que les víctimes serien de nacionalitat alemanya.





El mateix Sousa havia confirmat prèviament que "hi havia morts", abans de lamentar "no tenir paraules" per descriure aquests fets. "No puc enfrontar-me al seu patiment", ha asseverat en relació amb les víctimes i els familiars. L'edil ha destacat que no es descarta que alguns vianants hagin estat atropellats.





Un portaveu de Protecció Civil ha explicat que diversos membres del mateix grup de turistes alemanys viatjaven en un altre autobús, que no s'ha vist afectat per l'accident.





Tres dels ferits, que es troben en un hospital de Funchal, la capital de Madeira, han estat sotmesos a cirurgia, 23 més es troben en observació i dos han rebut l'alta. Les fonts mèdiques han confirmat que no hi ha menors entre ells.





L'incident ha tingut lloc a les 18.30 hores (hora local) quan l'autobús en el qual viatjaven 55 persones -a part d'un guia i el conductor-, ha bolcat en una zona residencial de la localitat de Caniço.





El conductor hauria perdut el control de l'autobús en una carretera amb pendent, la qual cosa va provocar que bolqués, segons informacions de l'agència Lusa. La Fiscalia ha obert una investigació per discernir les causes del sinistre.