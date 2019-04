Sànchez des de la presó: "Tard o d'hora el PSOE acceptarà" el referèndum

El cap de llista de JxCat a les generals, Jordi Sànchez, ha mostrat aquest dijous el seu convenciment que "tard o d'hora el PSOE acceptarà la via" del referèndum malgrat que ara negui aquesta possibilitat.









En directe per via telemàtica des de la presó Soto del Real (Madrid), ha assegurat en roda de premsa a Efe que en una campanya electoral es diuen moltes coses que la realitat i el pragmatisme d'un partit que vol governar, com el PSOE, pot modificar.





"Estem convençuts que el PSOE té la necessitat de trobar un soci estable per garantir quatre anys que portin solucions als problemes que la política espanyola i catalana pateix", ha subratllat.





Segons Sànchez, és positiu que Podem porti en el seu programa que el referèndum pot formar part de la solució, però "caldrà veure com es concreta aquesta opció perquè no quedi supeditada a altres qüestions".





Encara que assegura que JxCat no té línies vermelles i que volen dialogar, ha avisat el president del Govern central i candidat del PSOE, Pedro Sánchez, que no pagaran per avançat ni li donaran un xec en blanc, per la qual cosa haurà d'assumir el compromís de buscar una solució al conflicte català que passada per un referèndum.





"No imposarem la solució, però no acceptarem que ningú posi restriccions a l'hora de dialogar. El referèndum ha d'estar sobre la taula", ha explicitat Sànchez, després d'afegir que el candidat socialista no pot ignorar la veu de milions de catalans.





Així, ha deixat clar que és indispensable que, si algú vol el suport de JxCat després de les eleccions, haurà d'assumir que el referèndum és part de la solució, però que això requereix aconseguir un gran nombre de diputats en el Congrés.





Segons Sànchez, no exigiran un referèndum a Sánchez abans de la sessió d'investidura perquè són conscients que, si poden condicionar-lo, serà després del 28 d'abril, i ha afegit: "Volem un president de govern que tingui un suport fort i estable per a concretar solucions al problema que hi ha, i espero que això passada per concretar un referèndum al llarg dels pròxims anys".





A més d'opinar que Catalunya no necessita un nou Estatut, ha avalat que pugui celebrar-se un referèndum sobre la monarquia però reivindica que l'agenda de la seva força política passa "pel 1-O".





Per a ell, la importància d'aquestes eleccions és qui tindrà la capacitat de condicionar al PSOE tenint en compte que les enquestes vaticinen que PP, Cs i Vox no sumaran, però ha advertit del risc que els socialistes s'aliïn amb Cs "i el 155 es torni a colar per la porta de darrere".