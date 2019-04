Almodóvar, Albert Serra i Olivier Laxe competeixen al Festival de Cannes

Les noves pel·lícules de Pedro Almodóvar, Xavier Dolan, Terrence Malick, Bong Joon-ho i Ken Loach, entre d'altres cineastes, competiran per la Palma d'Or en la propera edició del Festival de Cannes, que també tindrà presència espanyola a 'Un certain regard 'amb les noves cintes d'Albert Serra i Olivier Laxe, segons ha anunciat el director del certamen, Thierry Frémaux.









El director manxec competirà en la 72 edició del certamen cinematogràfic francès, que se celebrarà del 14 al 25 de maig, amb la seva nova pel·lícula 'Dolor y Gloria'. S'hi sumen 'Matthias & Maxime', de Dolan; 'Sorry We Missed You', de Loach; i 'A hidden life', de Malick; així com la ja anunciada 'The dead do not die', de Jim Jarmusch.





Bong acudirà amb 'Parasite'; Marco Bellocchio, amb el seu thriller de la màfia 'Traitor'; Jean-Pierre i Luc Dardenne amb 'Ahmed'; el director brasiler Kleber Mendonça Filho, amb 'Nighthawk'; Aranud Desplechin amb 'Roubaix, Uneix Lumière' o Ira Sachs, amb 'Frankie'.





Fora de la secció oficial, s'han anunciat títols com els de 'Too old to die young - North of Hollywood, west of hell', de Nicolas Winding Refn o 'Diego Maradona', d'Asif Kapadia. Hi haurà projecció especial de la cinta 'Tomasso', d'Abel Ferrara o 'Family romance', de Werner Herzog.





Mentrestant, la 'Juana de Arco' de Werner Herzog, 'Chambre 212' de Christophe Honoré, 'O que arde', d'Olivier Laxe o 'Dylda', de Kantemir Balagov, seran algunes de les protagonistes de la secció 'Un certain regard', en què també hi haurà el nou treball del català Albert Serra,'Liberté'.