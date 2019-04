L'actor Arturo Fernández ha cancel·lat la seva gira de primavera de 'Alta Seducción' després de patir aquest dimecres una doble fractura pèlvica per una caiguda, informa el Teatre Olympia de València en un comunicat.









Dins del seu procés de rehabilitació del tractament de esquena al que van haver de sotmetre a principis d'aquest mes, Fernández va caure la passada jornada, amb una doble fractura pèlvica com a resultat.





Per ordre facultativa, la fractura li impedirà caminar durant un mínim de sis setmanes, per la qual cosa es veu obligat a cancel·lar la gira prevista per aquesta primavera de 'Alta Seducción', que tenia previstes funcions a l'Olympia a partir de dimecres, 24 de abril.





"Ningú lamenta més que ell no poder complir la seva cita amb el públic de València. Confiant en estar novament trepitjant les taules de l'Olympia aviat, demana disculpes per les molèsties ocasionades a una ciutat tan estimada per ell", recull l'espai.





"EL GRAN SEDUCTOR"





'Alta Seducción' és "una meravellosa i elegant comèdia feta a la mida de Fernández, a qui sempre se li adjectiva com 'el gran seductor de l'escena espanyola'". En aquesta ocasió l'acompanya Carmen del Valle, "una actriu la força i qualitat interpretativa ha quedat de sobres demostrada en la seva gran trajectòria teatral amb títols tan inoblidables com 'La Montaña Rusa'". El duel interpretatiu entre tots dos pretén "seduir a tots".





En el text de presentació de l'obra --original de Mª Manuela Reina--, l'intèrpret asturià recordava que va ser "un èxit teatral sense precedents fa dues dècades llargues, tant que Pilar Miró va voler convertir-la en pel·lícula. La seva prematura i sentida desaparició no ho va fer possible".





"Com a productor, director i intèrpret, llavors i ara, els puc assegurar que tornar a representar-la és tot un gran repte. Ho és per la pròpia dificultat d'interpretar un personatge tan vital i imparable com Gabriel, un diputat, de 'estar per casa' però diputat al cap i a la fi", manifestava Fernández.





Per a ell suposava "un repte no defraudar als moltíssims espectadors que tant van gaudir en el seu dia amb aquesta magnífica comèdia". "I per a aquells que per la seva joventut no van tenir oportunitat de veure-la, és un repte presentar-la actualitzada, la qual cosa crec sincerament que hem aconseguit. Encara que, ben pensat, la nostra societat no ha canviat tant en aquest temps".





Al costat d'aquest repte, volia pujar a les taules "un homenatge a la 'ALTA COMEDIA'; així, amb majúscules: un gènere teatral, el més difícil sense dubte, d'escriure i d'interpretar, que de no existir caldria inventar perquè no hi ha res més recomanable i més saludable que el riure, sobretot quan ve servida amb elegància i intel·ligència".